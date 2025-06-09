考上公務員「月薪僅34K」碰1慘況崩潰：要怎麼過活！一票有感

▲公務員還有什麼吸引人的優勢？（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

許多人認為公職相對於私營企業工作來說，擁有較高的工作穩定性，不易因為經濟波動而失業，被稱為「鐵飯碗」，不過有網友指出，現在已經沒有吸引人的終身俸，加上物價高漲，公務員初等薪水只有3、4萬元，如果在北部要怎麼生活？貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，昔日公務員被視為「鐵飯碗」，享有國民旅遊卡、貸款利率優惠、子女教育補助等福利，甚至還有退休後的終身俸，然而，隨著制度調整，最吸引人的終身俸已取消，報考人數逐年減少，「難怪錄取率一年比一年高」。

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原PO也提到，通過初等考試的公務員，委任第一職等本俸一級，月薪只有3萬4880元，連4萬元都不到，如果剛好被分發到北部，要租房還要支付生活開銷，薪水根本不夠用，更別說要存錢，「到底要怎麼過活？現在報考公務人員還有什麼吸引力？」

貼文掀起熱論，「初等3萬初，外面隨便找都比這個高吧」、「現在公職飯碗不好當，有些單位業務量很重，加班也沒加班費」、「公職現在是公奴吧…終身俸沒了，工作愈來愈多，薪水快低於貧窮線了，有的出國還要報備同意，根本沒什麼工作權，加班補休看得到吃不到」。

對此，有網友指出優勢就是穩定，「有的人就喜歡穩定，沒有想賺大錢，不會餓死就好」、「不會失業，基本保障終身，就是零風險的低利投資」、「躺平啊，不在意考績的話事病假隨便請」、「休假正常，一年事、病假、特休很多倒是真的」、「很多是回去重考刷單位的，反正去外面求職，別人也不太想收」、「如果可以接受完全躺平，公職是最佳選擇」。