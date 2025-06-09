1元硬幣成本1.54元高於價值　央行談「廢除小幣」風潮：仍有需求

▲全球吹起廢除小幣風潮，台灣央行表示1元仍有使用需求，不會任意停止發行。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯沛辰／綜合報導

隨著全球製幣成本上升、小面額硬幣購買力不斷下降，各國陸續掀起廢除「小幣」風潮。美國財政部近日也宣布，明年初將停止發行1美分硬幣。對此，台灣央行表示，台灣1元硬幣發行成本雖高於價值，成本為1.54元，但民眾仍有使用需求，因此不會任意停止發行。

美國財政部今年5月22日宣布，2026年初將停止發行1美分硬幣（0.01美分），原因是過去10年間，每枚1美分硬幣的生產成本已從1.3美分上漲至3.69美分。停止生產後，美國政府每年可節省5600萬美元的材料成本。

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未來，美元硬幣將剩下5種面額，分別為5美分（nickel）、10美分（dime）、25美分（quarter）、50美分（half dollar）及1美元（dollar）。

儘管美國民眾未來仍可用1美分硬幣進行交易，但未來持續生產的最小面額為5美分，所以隨著1美分硬幣逐漸退出流通，美國業者、企業及商家不得不將定價調整到最接近的5美分。

對此，台灣央行表示，截至今年2月，市場上流通的新台幣1元硬幣超過80億枚，但2023年起1元硬幣的每枚製造成本為1.54元，已高於淨變現價值。儘管如此，由於1元硬幣民眾仍有使用需求，本行不會任意停止發行。

不過，為活化硬幣的流通，台灣央行自2014年起推動「硬幣再流通計畫」，4大超商、全聯與悠遊卡公司，都可讓民眾將硬幣加值至悠遊卡等電子票證中，北捷、高捷、中捷也配合辦理零錢加值功能。此外，若干銀行也設有硬幣存款功能的ATM。

台灣央行指出，截至目前，硬幣回收數量持續增加，本行硬幣淨發行數逐年減少，「硬幣再流通計畫」執行成效良好。希望民眾持續支持本行「硬幣再流通計畫」，將家中囤積的硬幣取出使用或加值於儲值卡，以活化個人閒置資金，並解決長期硬幣遭窖藏問題。