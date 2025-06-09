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品牌結構調整與新品牌助攻　築間5月營收月增19.13%至4.44億元

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）

▲築間董事長林楷傑。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團（7723）今日公告2025年5月合併營收新台幣4.44億元，受惠旗下新品牌持續展店，以及母親節檔期促銷活動帶動聚餐需求，單月營收較上月成長19.13％；築間持續調整餐飲品牌結構，強化營運靈活度，累積1-5月合併營收達21.56億元。

築間表示，台灣餐飲市場受惠外食人比例持續攀升，加上母親節檔期效應加持，聚餐需求增加推升旗下品牌5月的業績表現；於4月新推出的中平價石頭火鍋品牌「芡芳」，至5月已開出10間門市，因口味貼近消費市場、客單價具競爭力，在新品牌熱度及活動檔期效益相乘發酵下，挹注5月營收表現較上月成長19.13％。

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在營運策略方面，築間持續優化旗下13個品牌、10個品牌聚落的組合結構，並以「品牌聚落」模式在特定區域集中開設門市，共享客源，放大聚集經濟效益。築間目前全球門市數已近200家，集團透過擴大品牌組合與提升營運彈性，穩步強化市場佔有率。

面對餐飲業普遍面臨人力吃緊與原物料、水電等營運成本上漲的挑戰，築間表示，將持續透過品牌結構與展店策略的調整，以及強化供應鏈管理，進一步控管營運成本，穩定獲利表現。

展望後市，築間看好台灣家庭結構轉變帶來的外食需求成長趨勢，以及鍋物市場的發展商機，預計將再推出第4個火鍋品牌，進一步完整客單價帶的市場布局，強化在鍋物市場的深度與廣度。集團表示，未來仍將持續推進多角化經營與展店擴張策略，強化營收結構優化與獲利能力，奠定集團的成長動能。

關鍵字： 築間

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