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快訊／台積電漲20元至1025　台股漲逾200點挑戰2萬2

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（10日）以21921.24點開出，指數大漲130.95點，漲幅0.6％，指數隨後漲勢擴大至205點以上，逼近2萬2000點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1025元，漲幅1.99％；鴻海（2317）上漲1元至155.5元；聯發科（2454）上漲15元至1300元；廣達（2382）上漲0.5元來到276.5元；長榮（2603）上漲0.5元至234.5元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌1.11點或0.0％，收在42761.76點；標準普爾500指數上漲5.52點或0.09％，收6005.88點；那斯達克指數上漲61.29點或0.31％，收在19591.24點；費城半導體指數上漲98.6點或1.96％，收5136.66點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 42761.76 ▼1.11 －-0.0%
S&P500 6005.88 ▲5.52 ▲0.09%
NASDAQ 19591.24 ▲61.29 ▲0.31%
費城半導體指數 5136.66 ▲98.6 ▲1.96%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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