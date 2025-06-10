快訊／台積電漲20元至1025　台股漲逾200點挑戰2萬2

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（10日）以21921.24點開出，指數大漲130.95點，漲幅0.6％，指數隨後漲勢擴大至205點以上，逼近2萬2000點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1025元，漲幅1.99％；鴻海（2317）上漲1元至155.5元；聯發科（2454）上漲15元至1300元；廣達（2382）上漲0.5元來到276.5元；長榮（2603）上漲0.5元至234.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌1.11點或0.0％，收在42761.76點；標準普爾500指數上漲5.52點或0.09％，收6005.88點；那斯達克指數上漲61.29點或0.31％，收在19591.24點；費城半導體指數上漲98.6點或1.96％，收5136.66點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42761.76
|▼1.11
|－-0.0%
|S&P500
|6005.88
|▲5.52
|▲0.09%
|NASDAQ
|19591.24
|▲61.29
|▲0.31%
|費城半導體指數
|5136.66
|▲98.6
|▲1.96%
資料來源：證交所
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