散裝航運新興董座：中印是主力市場　6成長約、4成現貨

▲新興董事長許積皋。（圖／新興提供）
記者高兆麟／台北報導
新興航運（2605）今日舉行114年股東常會，新興董事長許積皋針對今年展望表示，中國與印度需求將續為乾散貨與油輪市場主要支撐力，惟通膨與利率仍具不確定性，將持續審慎控管營運風險。公司將以「60%定期租約鎖定穩定現金流、40%現貨市場彈性掌握行情」為核心策略，同時投入碳強度（CII）管理，評估生質燃料、風力輔助、低摩擦塗料等技術方案，強化能效與環保競爭力。
目前新興共7艘主力船舶簽訂長期合約，涵蓋卡薩姆型（Kamsarmax）、海岬型（Capesize）與VLOC，合約期間自2024年延續至2026年。其中「華山輪」與「寶山輪」分別以淨TCE日租2.45萬與2.11萬美元簽約，為公司營運提供穩定貢獻。此外，VLOC「天山輪」採CVC合約，租金連結澳洲至中國航線市場價格（C5），再加成4.5%，強化行情上行時的收益彈性。
新興今日股東會中承認113年度財報與盈餘分配案，完成第20屆董事改選，並提出明確的未來營運策略與碳排合規方向，展現穩健經營與永續發展決心。新興2024年合併營收達新台幣44.1億元，年增4.3%；歸屬母公司稅後淨利為14.99億元，每股盈餘達2.56元，主要受惠於海岬型船舶運價攀升與營運效率提升。
新興113年度盈餘分配，每股配發現金股利1.30元，總金額達7.61億元，為近年新高，配息基準日與發放日將由董事會另行決議。相較2024年度配息0.75元，年增幅度達73%，充分回饋股東。
新興航運於會中完成第20屆董事改選，包括董事許積皋、法人董事和茂投資與梭羅船務，以及4位專業背景深厚的獨立董事李燕松、顧之灝、曾國正、溫芳郁。任期自2025年6月10日至2028年6月9日。
許積皋表示：「公司將持續推動高效、永續、合規並重的營運策略，提升股東長期價值，並積極布局新市場與長約機會，強化公司財務體質與市場地位。」
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