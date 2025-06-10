0050一拆四最後交易日買氣旺 零股倍增直逼200萬股

老牌台股ETF元大台灣50（0050）進行「1拆4」分割作業，今（10）日為拆分前最後交易日，午盤前零股交易量衝出189萬股，較前一交易日全天零股交易量98萬股倍增，較市值型的同類商品富邦台50（006208）高出逾60萬股。

中籤爽賺逾6萬！骨科醫材股上市首日 盤中漲8成衝至136元

骨科醫材廠愛派司（6918）今日以承銷價75元正式上市掛牌交易，並上演蜜月行情，盤中最高來到136元，上漲61元，漲幅達81%，若投資人幸運申購中籤，並在高點賣出，一張有望現賺6.1萬元。

台股漲逾413點重回2萬2 00940順勢填息

採月配息、受益人數逾73萬的高息ETF元大台灣價值高息（00940）於今（10）日進行第12次配息，每股配發0.03元，持有一張能領息30元，受到大盤漲回2萬2千點帶動，上漲0.07元或漲幅0.79%，股價來到8.98元，順利填息，此次股息將於7月1日入帳。

股票變壁紙！41年連接器廠下櫃日提前至7／21 3.77萬人血本無歸

3.77萬股民血本無歸！上櫃連接器廠樺晟（3202）因賣掉重要子公司導致主要營收及獲利來源喪失，且未依規定經審計委員會審議並提供櫃買中心補正資料，因此遭櫃買中心依規定公告提前於7月21日終止買賣。

散裝航運新興董座：中印是主力市場 6成長約、4成現貨

新興航運（2605）今日舉行114年股東常會，新興董事長許積皋針對今年展望表示，中國與印度需求將續為乾散貨與油輪市場主要支撐力，惟通膨與利率仍具不確定性，將持續審慎控管營運風險。公司將以「60%定期租約鎖定穩定現金流、40%現貨市場彈性掌握行情」為核心策略，同時投入碳強度（CII）管理，評估生質燃料、風力輔助、低摩擦塗料等技術方案，強化能效與環保競爭力。

一表看懂小資瘋存股10檔標的 3檔高股息ETF進榜

台股「存股」、「存ETF」的小資存股熱度不減，觀察近一周零股交易日均量227萬股最具人氣，勝過台積電（2330）157萬股，前十大排行中，台股ETF就佔了5席，高股息ETF佔了3名，分別群益台灣精選高息ETF（00919）、國泰永續高股息（00878）以及元大高股息（0056），顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

家登5月營收5.84億元、年增4% 看好Q2穩定出貨

半導體設備大廠家登精密(3680)今日公佈2025年5月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.84億元，與去年同期成長4%，今年累積1~5月營收約28.7億元，與去年同期成長14%。

台航股東會通過配發現金股利1.5元 配發率達48.7%、殖利率達5%

台航（2617）今日舉行股東會，會中已決議通過配發113年度現金股利每股1.5元，配發率達48.7%，較112年度的40.2%有所提升，現金殖利率也有5%以上，台航也指出，近五年台航皆維持每年逾四成的現金股利配發率。

台航現金股利1.5元 下半年如俄烏戰爭結束有助業績提升

台航(2617)今(10)日股東會為兼顧股東報酬與新造船資本支出需求，依據近五年皆維持每年逾四成的現金股利配發率，決議通過配發113年度現金股利每股1.5元，配發率達48.7%，較112年度的40.2%有所提升，現金殖利率也有5%以上。公司董事長劉文慶表示，今年以來散裝船運市場雖表現較差，公司仍維持穩定獲利，下半年如果俄烏戰爭停火，將有助公司業績提升。

快訊／台積電漲20元至1025 台股漲逾200點挑戰2萬2

美股4大指數漲多跌少，台股今（10日）以21921.24點開出，指數大漲130.95點，漲幅0.6％，指數隨後漲勢擴大至205點以上，逼近2萬2000點整數關卡。