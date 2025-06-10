中籤爽賺逾6萬！骨科醫材股上市首日　盤中漲8成衝至136元

▲愛派司每股75元上市。（圖／愛派司提供）

記者高兆麟／台北報導

骨科醫材廠愛派司（6918）今日以承銷價75元正式上市掛牌交易，並上演蜜月行情，盤中最高來到136元，上漲61元，漲幅達81%，若投資人幸運申購中籤，並在高點賣出，一張有望現賺6.1萬元。

愛派司具備完整創傷與矯正產品線，包含骨板、骨釘、導引工具等核心品項， 除了穩固本地市佔外，也持續強化國際市場的法規佈局。自行研發的第⼆等級骨科固定產品已於2023年取得美國FDA 510(k)認證，並在台灣累積取得25張上市許可證。針對亞洲與新興市場，公司也已取得中國、越南、馬來西亞、新加坡等國的醫材認證。

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目前愛派司也在積極準備MDSAP稽核，MDSAP是全球最具指標性的醫材合規系統之一，由美國FDA、加拿大Health Canada、日本PMDA、澳洲TGA及巴西ANVISA等主管機關共同推動，製造商僅需通過一次稽核，即可同時取得多國市場準入門票。對愛派司而言，這不僅能提高審查效率，也能提升品牌國際信賴度，加速海外成長動能。

隨著全球邁向高齡化，保守醫療與微創手術趨勢明確，加上愛派司強化客製化技術、跨國認證與學研合作，公司在亞洲甚至全球骨科醫材市場的定位與發展潛力將持續看升。未來在需求成長、技術創新與合規拓展三方帶動下，愛派司可望穩居區域領導地位，並持續拓展海外營運版圖。