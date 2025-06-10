0050一拆四最後交易日買氣旺　零股倍增直逼200萬股

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

老牌台股ETF元大台灣50（0050）進行「1拆4」分割作業，今（10）日為拆分前最後交易日，統計至中午12點10分盤中零股交易量衝出189萬股，較前一交易日全天零股交易量98萬股倍增，較市值型的同類商品富邦台50（006208）高出逾60萬股。

0050午盤股價上漲4元或2.72%，暫報188.7元。至中午12點，盤中零股交易以台積電（2330）470萬股最高，0050以189萬股居次，006208以129萬股排名第3，國泰永續高息（00878）與群益台灣精選高息（00919）各以84萬股、83萬股交易量排第4、第5名。

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依照元大投信公告，0050預定明（11）日至下周二（17日）將暫停交易，周三（18日）恢復交易後，交易價格即為分割後，而原本持有0050的投資人，在1拆4比例下，持有股數將乘4倍，最少持有250股就會轉為1張。

據集保結算所截至2025/6/6當周資料，0050投資人數110.9萬，其中零股投資人數為67.2萬，為零股人數最多的ETF，平均持有零股數為248股，在1拆4的架構下，持有250股以上的零股投資人將轉為一張以上，未來可進行整張交易，或用分割後較低價格補足剩餘零股至整張，增加交易彈性。

0050於明日至下周二暫停交易，下周三恢復交易，會以停止交易首日基金淨值進行分割，惟至周三恢復交易前仍會波動，故可參考元大投信官網公布之0050 6/17基金淨值，及6/18盤中即時估計淨值。

今年以來0050陸續公告調降費用率與分割兩大變革，獲得市場青睞，截至6月9日，0050淨申購金額2223億、投資人數增加33.9萬；截至5月底定期定額戶數增加8.6萬，均為ETF之冠。

0050在春節後規模快速突破5,000億後，僅25個交易日於6月5日再創6000億里程碑，搭配目前採隨規模增加，費用率會持續下降的架構，0050經理費率已降至約0.104%，為全市場ETF最低，至7500億時將降至0.1%以下。

0050成立以來績效表現亮眼，選股邏輯經歷20餘年的多空考驗，跟隨台灣產業與市值亦步亦趨的成長，統計0050於2003年成立以來至2025年五月底，年化報酬率為11.1%，約6.6年就能為投入資產翻倍，成長性讓許多投資人優先投入。

