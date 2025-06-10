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一表看懂小資瘋存股10檔標的　3檔高股息ETF進榜

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股「存股」、「存ETF」的小資存股熱度不減，觀察近一周零股交易日均量227萬股最具人氣，勝過台積電（2330）157萬股，前十大排行中，台股ETF就佔了5席，高股息ETF佔了3名，分別群益台灣精選高息ETF（00919）、國泰永續高股息（00878）以及元大高股息（0056），顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）
00919群益台灣精選高息ETF最新配息公告0.72元維持新高，以13%預估高年化配息率最受小資族青睞，除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日。

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ETF理財達人表示，00919挾著9次年化配息率超過10%的投資契機，一直以來00919配息採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此吸引許多小資族買盤持續挹注。此外，009196月已進行換股，依已公告的殖利率排序，選出前40名為成分股，配置在真正的高股息股票，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，在高息ETF吹起降息風之下，持續看好00919足夠配息續航力。

群益投信台股ETF研究團隊表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，目前市場最大的變數仍然是關稅問題，然而，隨著川普政府的政策轉變，美中之間的關稅戰暫時停火，這為台灣的經濟前景帶來了一線希望。台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台灣企業獲利2025年增有雙位數增長水準，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。
 

關鍵字： 台股高息ETF小資族股利投資

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