台積電業績「月衰退」引熱議 投資圈：爆肝生產敗在1關鍵

台積電（2330）5月營收3205.2億元，雖然寫下單月次高，但已較4月衰退8.3%，為今年第2次出現營收月衰退，市場持續聯想匯損帶來考驗。

史上次高！台積電5月營收3205.2億 月減8.3%、年增39.6%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今(10)日公佈 2025 年 5 月營收報告。2025 年 5 月合併營收約為新台幣 3205 億 1,600 萬元，較上月減少了 8.3%，較去年同期增加了 39.6%，還是寫下單月次高級歷年同期新高。

0050一拆四最後交易日買氣旺 零股倍增直逼200萬股

老牌台股ETF元大台灣50（0050）進行「1拆4」分割作業，今（10）日為拆分前最後交易日，午盤前零股交易量衝出189萬股，較前一交易日全天零股交易量98萬股倍增，較市值型的同類商品富邦台50（006208）高出逾60萬股。

家登5月營收5.84億元、年增4% 看好Q2穩定出貨

半導體設備大廠家登精密(3680)今日公佈2025年5月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.84億元，與去年同期成長4%，今年累積1~5月營收約28.7億元，與去年同期成長14%。

中籤爽賺逾6萬！骨科醫材股上市首日 盤中漲8成衝至136元

骨科醫材廠愛派司（6918）今日以承銷價75元正式上市掛牌交易，並上演蜜月行情，盤中最高來到136元，上漲61元，漲幅達81%，若投資人幸運申購中籤，並在高點賣出，一張有望現賺6.1萬元。

台股漲逾413點重回2萬2 00940順勢填息

採月配息、受益人數逾73萬的高息ETF元大台灣價值高息（00940）於今（10）日進行第12次配息，每股配發0.03元，持有一張能領息30元，受到大盤漲回2萬2千點帶動，上漲0.07元或漲幅0.79%，股價來到8.98元，順利填息，此次股息將於7月1日入帳。

股票變壁紙！41年連接器廠下櫃日提前至7／21 3.77萬人血本無歸

3.77萬股民血本無歸！上櫃連接器廠樺晟（3202）因賣掉重要子公司導致主要營收及獲利來源喪失，且未依規定經審計委員會審議並提供櫃買中心補正資料，因此遭櫃買中心依規定公告提前於7月21日終止買賣。

散裝航運新興董座：中印是主力市場 6成長約、4成現貨

新興航運（2605）今日舉行114年股東常會，新興董事長許積皋針對今年展望表示，中國與印度需求將續為乾散貨與油輪市場主要支撐力，惟通膨與利率仍具不確定性，將持續審慎控管營運風險。公司將以「60%定期租約鎖定穩定現金流、40%現貨市場彈性掌握行情」為核心策略，同時投入碳強度（CII）管理，評估生質燃料、風力輔助、低摩擦塗料等技術方案，強化能效與環保競爭力。

星展銀自創AI超級助理！三大利器數位轉型 全面升級工作型態

生成式AI掀起企業數位轉型新革命，星展銀行（台灣）搶先布局，從招募、職涯發展到日常工作支援，推出三大AI工具，其中包括24小時自動化招募聊天機器人系統「JIM」、引導式職涯發展平台「iGrow」，以及由星展自主研發、專屬員工的超級助理「DBS-GPT」，透過AI應用全面升級工作型態，打造有感幸福職場。

台化老董示警營運還要苦2、3年 喊「拋棄無效市佔率」

台化（1326）於今（10）日召開股東會，董事長洪福源對於2024年營運表現向股東致歉，全球需求保守及產能過剩所引發的紅海效應，今後二、三年必然仍是艱困的情勢，過去奠下的經營基礎，讓公司有信心逐一克服，洪福源喊出「拋棄無效市佔率、提升產品的差異化、推動產業轉型」等3大方策略迎接挑戰。