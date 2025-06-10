王品旗下原燒推北部首概念店　看好今年再展店、燒肉營收年增一成

▲王品旗下原燒推北部首概念店。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

王品（2727）旗下原燒日式燒肉北部首間概念店進駐西門町，今日舉行開幕活動，針對今年燒肉市場展望，王品也表示，燒肉事業去年營收約10多億元，目標今年成長一成，目前燒肉共三品牌25家店，其中原燒佔16家，今年燒肉店也還有展店計畫，目標3至5家，但會以目前旗下燒肉三品牌為主。

王品今日針對旗下燒肉事業表示，目前共有肉次方8家、金咕一家，以及16加元燒，在原燒部分，推出全新概念店，希望能提供有更多自主性、可以多元搭配的燒肉提供客人選擇，台北會選西門店來推出也是希望可以接觸更多消費者，來確定客人喜好方向藉此去佈局。

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王品也表示，燒肉市場變化多元，半自助也是探索顧客需求而推出。原燒這一年價格帶其實下跌約10％，而全新概念店跟其他店比，這家高一點點，客單價約多出100塊。

至於韓式燒肉金咕，王品則表示，韓式燒肉還在探索客人需求，因為客人對於韓式燒肉的需求不是只有燒肉，還有包含韓式料理，會努力讓金咕符合台灣需求樣貌。

王品表示，原燒北部首間概念店有別於一般門店，以全新品牌識別打造綠意質感店裝，菜單全面升級，單人免千能品嚐到炙燒美國帶骨牛小排的吮骨美味，自助吧更提供超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項讓消費者無限放題，全方位滿足各式聚餐需求，開幕期間祭出「揪團吃好肉優惠活動」，6/9-6/22雙人來店消費享85折、三人享8折優惠。

原燒台北西門概念店的另一亮點，是有別於一般店的超澎派自助吧，提供超過40種品項，包含鮮蔬沙拉吧、現作吧和熟食吧。原燒今日也特別邀請「型男主廚」蔣偉文與品牌首席蕭翔蔚主廚，在全新自助吧的舞台上進行經典與創新的「燒肉料理大對決」，詮釋燒肉的多樣性與無限可能，主廚也現場示範「原燒」獨創的「38烤法」，3個8指的是當肉汁佈滿肉片8分滿，翻面8秒鐘後，就可以迎接最美味的8分熟，揭露燒肉的好吃秘訣，再搭配各式沾醬及烤法碰撞出多種美味，經典、創意怎麼吃都盡興。

王品表示，原燒台北西門概念店設計採用品牌識別綠，象徵新鮮與安心，整體空間藉由色彩、材質與構圖，構築出自然、平衡、質感的用餐場域，傳遞原燒一貫的職人精神與對美味本質的堅持。裝潢材質運用天然石材、原木與霧面金屬，營造出自然、溫潤且具有層次感的氛圍，傳達出清爽、溫暖、無壓的用餐環境，傳遞「人人都能自在享受好燒肉」的願景。