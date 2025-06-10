凱基人壽5月虧損79.97億　母公司凱基金前5月EPS達0.11元

▲凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

新台幣強升，5月匯損打擊壽險公司業績。凱基金（2883）今（10）日公布5月自結稅後虧損73.63億元，今年前5月累計稅後獲利達18.61億元，每股盈餘0.11元。主因為子公司凱基人壽遭遇匯損單月虧79.97億元，今年前5月稅後虧13.9億元。

大型金控旗下壽險業5月自結業績多因匯損表現疲弱，除國泰金（2882）旗下國泰人壽自結單月小賺4.4億元；中信金（2891）旗下台灣人壽虧28.29億元；富邦金（2881）旗下富邦人壽虧91.4億元；新光金（2888）旗下新光人壽5月暴虧153億元，凱基金旗下凱基人壽虧79.97億元。

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凱基金控指出，受到美國關稅議題降溫，5月份資本市場走勢反彈，成交量能同步放大，有利於證券業務獲利表現；惟受到新台幣兌美元匯率單月急升近7%影響，對壽險公司帶來財務衝擊。

不過凱基金強調，旗下主要子公司壽險、銀行、證券業務在市場動盪中，仍致力於締造穩健的業務成長。凱基人壽保單銷售動能穩健成長，今年前5月累計新契約保費收入較去年成長超過5成，受到新台幣兌美元急升，5月份稅後虧損79.97億元，今年前5月累計稅後虧損13.90億元。

凱基人壽指出，公司整體財務狀況健全，清償能力亦遠高於法定標準；面對市場波動，凱基人壽將持續關注並動態調整投資與避險策略，以維持長期穩健經營步調。面對匯率波動，凱基人壽已提高避險比例，以降低匯率變動對損益的影響。同時維持彈性的避險策略，依市場狀況動態調整，優化避險成本控管。

凱基銀行5月份稅後純益4.81億元，包含利息及手續費收入等核心收益皆穩定貢獻，今年前5月累計稅後純益27.55億元。凱基證券受惠於台股反彈，交易量能擴大，相關業務表現較4月份顯著提升，5月稅後獲利6.22億元，今年前5月累計稅後獲利27.07億元。中華開發資本受資本市場及匯率波動影響投資部位評價，5月份稅後虧損0.69億元，今年前5月累計稅後虧損2.28億元。