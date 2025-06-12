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任天堂X索尼雙雄對決！搶搭遊戲熱潮　00949最有力

▲▼00949,00645,00657,00661,日股ETF。（圖／業者提供）

▲圖為日本遊戲雙雄與五大商社股價表現。

財經中心／綜合報導

任天堂Switch 2強勢登場，正面迎戰索尼PS5，日本兩大遊戲巨頭短兵相接，爭奪逾2,000億美元的全球遊戲市場，也推升市場投資熱度。看好日本遊戲產業成長潛力，投資人可關注佈局雙雄的日股ETF，其中復華日本龍頭（00949）持股占比近20%，受惠程度居冠。

根據MIDiA Research《2025–2031全球遊戲預測》，全球遊戲市場（含軟體、硬體與訂閱）營收將於2025年達2,369億美元，龐大商機助推日本遊戲兩強競爭加劇。

任天堂時隔八年推出新機Switch 2，6月5日全球開賣即掀搶購潮，預購火熱、多地傳出排隊與缺貨。索尼(Sony)則選在同日搶先舉辦「State of Play」直播節目，《仁王3》、《SILENT HILL f》、《Lumines Arise》等多款新作亮相，最高同時線上觀看人數突破225萬，刷新紀錄，展現全球玩家高度期待。

除了擴展遊戲版圖，兩家公司也積極轉型為全球娛樂集團。Sony憑藉遊戲、音樂、電影「內容三箭」推升整體獲利，預估2025財年合併營業利潤（不含金融業務）將年增0.3%至1.28兆日圓，連三年改寫新高，市值直逼美國迪士尼，成為日本內容產業輸出領頭羊。

任天堂則憑藉馬力歐、寶可夢、薩爾達等強大IP，跨足電影、主題樂園與授權商機，2023年《超級瑪利歐兄弟電影》全球票房逾13億美元，《薩爾達傳說》真人版電影預計2027年上映，逐步打造不依賴硬體銷售的多元獲利模式，IP價值長線潛力可期。

受惠新機效應與內容事業成長，任天堂與Sony股價雙雙走強，自去年以來屢創新高。統計至6月4日，任天堂今年以來上漲逾31%，Sony漲近20%，漲幅皆超越日本五大商社，突顯遊戲與內容產業已成為市場資金焦點。

台灣投資人可透過佈局Sony與任天堂的四檔日股ETF參與成長行情，包括富邦日本(00645)、國泰日經(00657)、元大日經(00661)及復華日本龍頭(00949)，其中以00949持股比重最高，達19.37%，投資潛力最為突出，其次為00645，持股比重近5%。

▲▼00949,00645,00657,00661,日股ETF。（圖／業者提供）

▲圖為日股ETF持有Sony、任天堂權重。

整體而言，日本內容產業已成為國家經濟重要支柱，2023年出口額達5.8兆日圓，僅次汽車及觀光產業。隨任天堂與Sony邁向全球娛樂巨頭，投資人可藉由上述日股ETF，同步參與雙雄成長紅利。
 

關鍵字： 00949006450065700661日股ETF

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