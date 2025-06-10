貨櫃三雄5月營收公布　匯率攪局皆年月雙減

▲陽明今日公布營收。（圖／陽明提供）

記者高兆麟／台北報導

貨櫃三雄公布5月營收，受到關稅及匯率影響，三雄表現皆較上月下滑，其中長榮（2603）5月營收月減12.11 %、年減18%；陽明（2609）單月營收月減1.08%、年減26.98%；萬海（2615）則是月減1.80 %、年減1.93%。

長榮公告5月份合併營收，單月合併營收263.72億元，月減12.11 %、年減幅18%；累計今年前5月合併營收為1663.48億元，仍較去年同期增加9%。

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近期受美國關稅戰及供應鏈持續動態調整下，整體市場目前仍處於觀望與重新配置階段；5月單月因新台幣大幅升值導致營收波動，月中受惠於美中雙方同意降低關稅90天，中國市場恢復出貨，航運市場之價量已逐漸回溫。

陽明5月單月營收為123.58億元，月減1.08%、年減26.98%；累計今年前5月合併營收為703.68億元，年減7.01%。受美國關稅後續發展影響，5月市況有所改善，但受新台幣升值影響，營收仍呈現下滑。

陽明表示，5月12月中美雙方宣布對等關稅暫緩後，為近期貨櫃航運市場帶來利多，推升現貨運價上漲，在船舶調度上Premium Alliance 近期以彈性應變美國線貨載需求為優先，以符合市場需要；另針對主要港口狀況，歐洲主要港口鹿特丹港、安特衛普港和漢堡港持續壅塞，隨著傳統旺季即將到來，碼頭壅塞情況可能持續至8月；上海港、新加坡港及巴生港同樣面臨船舶到港高度集中進而影響船期延誤。

萬海5月合併營收則為112.32億元，月減1.80%、年減1.93%；累計今年前5月合併營收為597.60億元，年增21.52 %。

萬海指出，5月份價量表現皆較4月份為佳，但受台幣升值匯率影響營收數的呈現；美中關稅談判仍進行中，客戶持續從中國加緊出貨，上海集裝箱出口運價指數SCFI已連續5周上漲，反映艙位需求持續熱絡，公司積極調整航線布局與貨櫃調度來滿足客戶需求。