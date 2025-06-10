馬來西亞台灣形象展　6月23日吉隆坡登場

▲展前記者會VIP Tour搶先看現場亮點產品。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年馬來西亞台灣形象展將於6月23日至25日在吉隆坡會展中心(KLCC)盛大登場，主辦單位今(10)日舉辦馬來西亞台灣形象展展前記者會(推介禮)，集結超過200家台灣參展商，聚焦「智慧製造、大健康產業、綠色永續、智慧生活、文化與觀光」五大主軸，結合10大形象館與5大特色產業專區。

展出將同步舉辦一對一媒合洽談、AI創新研討會，以及豐富的專場產業主題發表會，讓參與者一次掌握台灣最新產業脈動與多元商機。

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10日推介禮同步揭示展會重點展品，聚焦台灣在AI與健康醫療領域的創新應用。倍智醫電展出「AI肺癌篩檢系統」、采風智匯推出DeepXray 骨質疏鬆症與退化性關節炎AI輔助診斷技術」，展現AI在精準醫療的突破；雲端服務業者萬里雲主打企業數位轉型方案，展示強大AI整合力；迎廣推出具備高效散熱的商用水冷伺服器，滿足AI晶片高負載運算需求。

智慧零售領域則由精聯電子帶來強固型PDA、條碼掃描器及RFID應用設備；節能建材方面，億高應用材料推出已應用於新加坡機場的「吸血鬼之盾防曬膜」，有效降低空調耗能超過18%。另有弘康能量衣，以及具清真認證的東方佳聯蔬果酵素飲、詠糧冬瓜茶磚等，展現台灣產品兼顧健康、環保與文化多樣性的實力，現場貴賓搶先體驗，互動熱絡。

外貿協會市場處副處長鄭凱仁指出，台灣形象展自2017年啟動至今已吸引逾1200家台灣企業參展，累計參觀人次近16萬，促成逾4億美元潛在商機，成果斐然。疫後全球供應鏈重組之際，台灣在AI、智慧醫療與永續科技等領域的成熟技術，正好契合馬來西亞工業升級與淨零轉型的發展藍圖，雙方合作潛力巨大。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比亦指出，2024年台馬雙邊貿易額達391億美元，年增幅高達38.5%，創歷史新高，台灣躍居馬國第4大貿易夥伴。同年台灣對大馬投資達12.9億美元，年增超過一倍，成為第7大投資來源國，目前已有逾1700家台商深耕大馬，展現強勁經濟連結。

馬來西亞對外貿易發展機構(MATRADE)中國與東北亞市場部總監馬茲蘭哈倫(Mazlan Harun)出席推介禮時表示，台灣在半導體與先進製造領域的專業技術，正好與馬來西亞加速數位轉型、提升產業價值鏈的發展方向相契合。他強調，透過台灣形象展，雙方企業將能加快配對、深化交流，攜手開拓區域與全球市場，實現互惠共榮的發展。

台灣形象展第8度在馬來西亞舉辦，獲得馬來西亞26家公協會及社團支持，包括馬來西亞廠商聯合會(FMM)、中華總商會(ACCCIM)、中小企業公會(SME Malaysia)及台商總會(TWCHAM)等組織，反映出台馬民間交流基礎深厚。

中小企業公會全國副總會長拿督潘艷虹在推介禮上表示，台灣企業一向以技術創新與靈活經營著稱，形象展將進一步強化雙邊產業競爭力，促進長遠合作。業界報名商洽活動反應熱烈，將為台馬經貿合作再掀高峰。

2025年馬來西亞臺灣形象展將於6月23日至25日舉行，地點為吉隆坡會展中心（KLCC）第4與第5展館，開放時間為每日10:00至18:00，免費換證入場，跟參展企業洽談交流就有機會贏得台灣來回機票。歡迎有意掌握臺灣商機的業者與民眾踴躍前往，亦可上網查詢更多資訊與活動報名：https://mys.taiwanexpoasean.com/zh-tw/index.html 或追蹤官方社群：https://www.facebook.com/TaiwanExpo.mys/