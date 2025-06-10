ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

馬來西亞台灣形象展　6月23日吉隆坡登場

▲展前記者會VIP Tour搶先看現場亮點產品。（圖／貿協提供）

▲展前記者會VIP Tour搶先看現場亮點產品。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年馬來西亞台灣形象展將於6月23日至25日在吉隆坡會展中心(KLCC)盛大登場，主辦單位今(10)日舉辦馬來西亞台灣形象展展前記者會(推介禮)，集結超過200家台灣參展商，聚焦「智慧製造、大健康產業、綠色永續、智慧生活、文化與觀光」五大主軸，結合10大形象館與5大特色產業專區。

展出將同步舉辦一對一媒合洽談、AI創新研討會，以及豐富的專場產業主題發表會，讓參與者一次掌握台灣最新產業脈動與多元商機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

10日推介禮同步揭示展會重點展品，聚焦台灣在AI與健康醫療領域的創新應用。倍智醫電展出「AI肺癌篩檢系統」、采風智匯推出DeepXray 骨質疏鬆症與退化性關節炎AI輔助診斷技術」，展現AI在精準醫療的突破；雲端服務業者萬里雲主打企業數位轉型方案，展示強大AI整合力；迎廣推出具備高效散熱的商用水冷伺服器，滿足AI晶片高負載運算需求。

智慧零售領域則由精聯電子帶來強固型PDA、條碼掃描器及RFID應用設備；節能建材方面，億高應用材料推出已應用於新加坡機場的「吸血鬼之盾防曬膜」，有效降低空調耗能超過18%。另有弘康能量衣，以及具清真認證的東方佳聯蔬果酵素飲、詠糧冬瓜茶磚等，展現台灣產品兼顧健康、環保與文化多樣性的實力，現場貴賓搶先體驗，互動熱絡。

外貿協會市場處副處長鄭凱仁指出，台灣形象展自2017年啟動至今已吸引逾1200家台灣企業參展，累計參觀人次近16萬，促成逾4億美元潛在商機，成果斐然。疫後全球供應鏈重組之際，台灣在AI、智慧醫療與永續科技等領域的成熟技術，正好契合馬來西亞工業升級與淨零轉型的發展藍圖，雙方合作潛力巨大。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比亦指出，2024年台馬雙邊貿易額達391億美元，年增幅高達38.5%，創歷史新高，台灣躍居馬國第4大貿易夥伴。同年台灣對大馬投資達12.9億美元，年增超過一倍，成為第7大投資來源國，目前已有逾1700家台商深耕大馬，展現強勁經濟連結。

馬來西亞對外貿易發展機構(MATRADE)中國與東北亞市場部總監馬茲蘭哈倫(Mazlan Harun)出席推介禮時表示，台灣在半導體與先進製造領域的專業技術，正好與馬來西亞加速數位轉型、提升產業價值鏈的發展方向相契合。他強調，透過台灣形象展，雙方企業將能加快配對、深化交流，攜手開拓區域與全球市場，實現互惠共榮的發展。

台灣形象展第8度在馬來西亞舉辦，獲得馬來西亞26家公協會及社團支持，包括馬來西亞廠商聯合會(FMM)、中華總商會(ACCCIM)、中小企業公會(SME Malaysia)及台商總會(TWCHAM)等組織，反映出台馬民間交流基礎深厚。

中小企業公會全國副總會長拿督潘艷虹在推介禮上表示，台灣企業一向以技術創新與靈活經營著稱，形象展將進一步強化雙邊產業競爭力，促進長遠合作。業界報名商洽活動反應熱烈，將為台馬經貿合作再掀高峰。

2025年馬來西亞臺灣形象展將於6月23日至25日舉行，地點為吉隆坡會展中心（KLCC）第4與第5展館，開放時間為每日10:00至18:00，免費換證入場，跟參展企業洽談交流就有機會贏得台灣來回機票。歡迎有意掌握臺灣商機的業者與民眾踴躍前往，亦可上網查詢更多資訊與活動報名：https://mys.taiwanexpoasean.com/zh-tw/index.html 或追蹤官方社群：https://www.facebook.com/TaiwanExpo.mys/

關鍵字： 馬來西亞台灣形象展吉隆坡登場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【白鯨惡作劇】一張嘴就把小女孩嚇哭惹QQ

推薦閱讀

「金金併」新遊戲規則出爐　收購採現金、首投資比率至25%

「金金併」新遊戲規則出爐　收購採現金、首投資比率至25%

2024年新新併的過程，中信金（2891）搶親未果，也衍生《金控法》相關問題，金管會研議修正「金融控股公司投資管理辦法」部分條文，以維持金融市場穩定，其修正重點有三項，分別：金融公司公開收購應以現金為對價；投資金控公司及銀行、保險、證券商的投資比率修正為超過25%；以及為避免擾動金融市場穩定，投資方應取得被投資事業董事會未反對之決議，或出具可完成過半股權或董事會席次之證明文件。

2025-06-10 17:51
台積電業績「月衰退」引熱議　投資圈：爆肝生產敗在1關鍵

台積電業績「月衰退」引熱議　投資圈：爆肝生產敗在1關鍵

台積電（2330）5月營收3205.2億元，雖然寫下單月次高，但已較4月衰退8.3%，為今年第2次出現營收月衰退，市場持續聯想匯損帶來考驗。

2025-06-10 14:00
史上次高！台積電5月營收3205.2億　月減8.3%、年增39.6%

史上次高！台積電5月營收3205.2億　月減8.3%、年增39.6%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今(10)日公佈 2025 年 5 月營收報告。2025 年 5 月合併營收約為新台幣 3205 億 1,600 萬元，較上月減少了 8.3%，較去年同期增加了 39.6%，還是寫下單月次高級歷年同期新高。

2025-06-10 13:39
匯損重擊！新壽5月暴虧逾153億　母公司新光金同虧148億

匯損重擊！新壽5月暴虧逾153億　母公司新光金同虧148億

新台幣狂升效應重擊壽險業，新光金（2888）今（10）日公告5月業績，受到子公司新光人壽5月暴虧153.78億元影響，金控5月虧損148.34億元，累計前5月稅後虧損312.17億元，每股虧損1.77元。

2025-06-10 17:30
富邦金不敵匯損！5月暴虧57.9億　17個月首見負數

富邦金不敵匯損！5月暴虧57.9億　17個月首見負數

新台幣匯損燙傷金控獲利王！富邦金（2881）今（10）日公告5月自結合併稅後淨損57.9億元，為2023年12月以來、近17個月首見，主要受到子公司富邦人壽在匯損壓力下繳出單月虧損91.4億元的超慘成績所致，富邦金累計前5月合併稅前淨利445.9億元，稅後淨利394.9億元，每股稅後純益（EPS）為2.89元。

2025-06-10 16:41
0050一拆四最後交易日買氣旺　零股倍增直逼200萬股

0050一拆四最後交易日買氣旺　零股倍增直逼200萬股

老牌台股ETF元大台灣50（0050）進行「1拆4」分割作業，今（10）日為拆分前最後交易日，午盤前零股交易量衝出189萬股，較前一交易日全天零股交易量98萬股倍增，較市值型的同類商品富邦台50（006208）高出逾60萬股。

2025-06-10 12:20
閃過匯損壓力！國壽5月獲利轉正　小賺4.4億元

閃過匯損壓力！國壽5月獲利轉正　小賺4.4億元

國泰金（2882）公告5月稅後純益52.4億元，累計稅後純益達386.5億元，每股稅後純益（EPS）為2.64元。子公司國泰人壽不受台幣強升影響單月獲利轉正，5月稅後純益4.4億元，累計稅後純益達161.1億元。

2025-06-10 16:58
家登5月營收5.84億元、年增4%　看好Q2穩定出貨

家登5月營收5.84億元、年增4%　看好Q2穩定出貨

半導體設備大廠家登精密(3680)今日公佈2025年5月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.84億元，與去年同期成長4%，今年累積1~5月營收約28.7億元，與去年同期成長14%。

2025-06-10 12:09
中籤爽賺逾6萬！骨科醫材股上市首日　盤中漲8成衝至136元

中籤爽賺逾6萬！骨科醫材股上市首日　盤中漲8成衝至136元

骨科醫材廠愛派司（6918）今日以承銷價75元正式上市掛牌交易，並上演蜜月行情，盤中最高來到136元，上漲61元，漲幅達81%，若投資人幸運申購中籤，並在高點賣出，一張有望現賺6.1萬元。

2025-06-10 10:40
台股漲逾413點重回2萬2　00940順勢填息

台股漲逾413點重回2萬2　00940順勢填息

採月配息、受益人數逾73萬的高息ETF元大台灣價值高息（00940）於今（10）日進行第12次配息，每股配發0.03元，持有一張能領息30元，受到大盤漲回2萬2千點帶動，上漲0.07元或漲幅0.79%，股價來到8.98元，順利填息，此次股息將於7月1日入帳。

2025-06-10 10:13

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

股票變壁紙！41年連接器廠下櫃日提前至7／21　3.77萬人血本無歸

73萬人腳麻！00940配0.03元「有苦衷」　逆轉勝看2關鍵

兒清大畢業不去台積電　爸愣「有必要這麼不屑？」

萬海貨輪爆炸！　貨櫃噴飛「貨物清單」藏玄機

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

1元硬幣成本1.54元 央行：民眾仍有需求 不會停發

威力彩貳獎3組集中士林彩券行　潛在中獎人指向英業達員工

萬海貨輪爆炸「4人失蹤」其中2人是台灣人

月薪曾百萬！知名家電大廠部長「淪洗碗工」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366