北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

▲台北富邦銀行臨櫃往來資料畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

銀行調整分行策略愈來愈積極，繼合庫銀、星展銀去年關閉10間分行之後，台北富邦銀行公告8月間全台北中南10家分行分2批次暫停營業，業務全數移轉鄰近分行。雖然北富銀整併日盛銀至今、2年來調整分行據點上看20家，但8月策動10家分行暫停營業，寫下該行史上最大規模異動，引起市場熱議。

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▲台北富邦銀行10家分行下月關閉。（圖／翻攝北富銀公告，可點圖放大）

對此北富銀強調，未來仍會持續平衡中南部據點，預計南部分行比重拉至3成，同時現有179家分行營業執照全數保留，不會有繳回減少的現象。

北富銀2023年4月1日整併日盛銀後，至今年上半年，共有10家分行搬遷，分別為：內科園區、新生、寶強、武陵、介壽、南京、富錦、長安、長安西路及雲林分行，加上這次新增10家分行業務調整，共有9家位在台北市的分行被調整，全台則有20家分行據點調整。

依照北富銀最新公告，因應業務整合並提供更優質的金融服務，這波調整的10家分行包括：縣政分行、南員林分行、東新營分行、前金分行、屏南分行等5家分行將自8月11日(一)起，及小巨蛋分行、劍潭分行、松德分行、金城分行、光復分行等5家分行將自8月18日(一)起，分別移轉由鄰近分行提供服務。



金融圈已多年沒有看到整併後、短時間內有國銀祭出分行大規模暫停營業或關閉的動作，前次發生在2018年元大銀行合併大眾銀時，當時元大銀曾向金管會申請9家分行暫停營業；至於泛公股合庫金（5880）旗下合庫銀在2006年整併農銀後分行家數一度衝破330家，至2025年5月底，合庫銀分行家數落在261家左右，相當於花了近20年的時間縮減69家分行，平均一年關閉的分行家數不到4家。

北富銀指出，考量經營據點重疊及分行可有效覆蓋服務，規劃分行據點整併遷移，同時配合搬遷新址之覓點及裝修等時程，故先規劃10家分行暫停營業，鄰近整併並保留營業執照，故8月後仍維持179家分行營業執照，本次暫停營業之10家分行均為原日盛分行。

業者指出，透過據點整併以強化六都市佔，提升外縣市覆蓋，達到分行最適據點情境。調整後北富銀南部分行比例由28%提升至30%；另，亦有多家中南部地區分行進行同縣市內之分行位置調整。

北富銀指出，民眾在8月移轉業務分行所開立的帳戶資料將一併傳至業務承接分行，除辦理存匯業務時的分行名稱及付款行將配合變更為「業務承接分行名稱及其金融機構代碼」外，其餘帳戶號碼、存款帳戶有約定富邦證券戶或富邦期貨戶之交割款、已申辦之各類費用代扣繳服務及其他相關權益均不受影響。包括金融卡、存摺、存單、支票簿、信託帳戶、黃金存摺等均可繼續使用不須申請換發。

其他銀行主管指出，北富銀母公司富邦金（2881）併日盛金之後，北富銀也承接了日盛銀行的據點，在水電人力與營業據點重合度高的考量下，北富銀整頓分行的壓力確實較高，不過這波出手調整並未公告新遷據點，頗有「新的慢慢找、舊的先省起來」的味道。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，早年大型店面銀行租客頗受歡迎，因為銀行在拚市佔率多採取店面式經營，但近年隨網銀興起，手機上就可以操作許多銀行功能，上班族也不見得有時間跑銀行，因此出現整併減少實體門市方式，部分銀行將市場轉往網路空戰也屬合理，不過一些新興的重劃區，有潛力的還是有銀行擴增門市的需求。