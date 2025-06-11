臺南市教育局指導永慶誠實徵文比賽　殷世熙副秘書長：先誠實才會成功！

▲由臺南市政府教育局指導的永慶誠實徵文比賽日前舉辦頒獎典禮，臺南市政府副秘書長殷世熙為前三名同學頒獎。（圖／永慶慈善基金會提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶慈善基金會舉辦、臺南市政府教育局指導的「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，6/7在永康區社教中心演藝廳舉行臺南市區賽頒獎典禮，臺南市政府副秘書長殷世熙及臺南市政府教育局專門委員林谷達特地到場擔任頒獎嘉賓，勉勵獲獎同學。

今年永慶誠實徵文比賽賽區分為臺北市、新北市、臺中市(含彰投雲)、臺南市、高雄市，本屆賽事第一次將臺南納入徵件範圍，共收到1,052件投稿作品。臺南市政府副秘書長殷世熙在頒獎典禮上致詞時表示，品德教育是我們所有教育的核心，臺南市在黃偉哲市長上任後，很重視品德教育，感謝永慶慈善基金會在臺南辦誠實徵文比賽，無形當中就會讓小朋友思考什麼是品德、要如何把品德展現出來，同時也從別人身上學到品德，讓誠實在臺南開花結果。永慶的slogan是先誠實再成交，我們也要先誠實，才能再成功，希望大家邁向成功的第一步，從誠實做起，埋下誠實的種子！

▲臺南市政府教育局於109年起便積極推動「品德教育領航計畫」，並有多所國中小獲選教育部品德教育特色學校，成效卓越。

臺南市南區新興國小、南區日新國小及中西區的永福國小，是本次70所參與學校當中，投稿件數最多的前三名，永慶慈善基金會特別致贈3校各3萬元的「誠實教育推廣獎學金」，以感謝學校對品德教育的用心。新興國小也是本屆獲獎人數最多的學校，共有23位學生得獎，再獲頒10萬元「誠實教育績優獎學金」。

獲得國小中年級組冠軍的是大成國小廖邦勛，他以自己說謊被媽媽發現後、反省悔過的經驗為例，生動的文筆獲得評審讚賞；新興國小侯湋媗細膩描摹｢誠實是一顆種子，細心呵護會長成參天大樹｣，贏得國小高年級組冠軍。國中組部分，復興國中尹宥心文字能力精煉而飽滿，讓評審眼睛一亮，獲得了國中組冠軍。

▲永慶誠實徵文比賽第一次在臺南舉辦，便有1052件作品投稿，迴響熱烈。

永慶慈善基金會董事長趙怡則指出，現在詐騙集團太猖獗，許多家長也憂心下一代受到不良風氣影響，所以永慶慈善基金會攜手聯合報辦理誠實徵文比賽，讓國家未來棟樑透過徵文比賽，理解誠實對自己的意義與重要性，進而在生活中實踐，成為改變社會的力量。

長期推動「誠實」價值的永慶房產集團，透過多元管道將誠實理念落實於日常，2023年起舉辦「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，邀請國小中年級、高年級及國中學生參與，藉由寫作建立正確的道德感及價值觀。贊助單位永慶加盟四品牌嘉南區經管會，也動員了臺南市近百家加盟店、逾1,400位夥伴，積極前往學校、補習班、社區等，將誠實的種子灑落在府城孩子的心中。第三屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及作品，可至官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2025/winnerslist/#winner。