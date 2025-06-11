ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

臺南市教育局指導永慶誠實徵文比賽　殷世熙副秘書長：先誠實才會成功！

臺南市教育局指導永慶誠實徵文比賽 殷世熙副秘書長：先誠實才會成功！（圖／永慶慈善基金會提供）

▲由臺南市政府教育局指導的永慶誠實徵文比賽日前舉辦頒獎典禮，臺南市政府副秘書長殷世熙為前三名同學頒獎。（圖／永慶慈善基金會提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶慈善基金會舉辦、臺南市政府教育局指導的「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，6/7在永康區社教中心演藝廳舉行臺南市區賽頒獎典禮，臺南市政府副秘書長殷世熙及臺南市政府教育局專門委員林谷達特地到場擔任頒獎嘉賓，勉勵獲獎同學。

今年永慶誠實徵文比賽賽區分為臺北市、新北市、臺中市(含彰投雲)、臺南市、高雄市，本屆賽事第一次將臺南納入徵件範圍，共收到1,052件投稿作品。臺南市政府副秘書長殷世熙在頒獎典禮上致詞時表示，品德教育是我們所有教育的核心，臺南市在黃偉哲市長上任後，很重視品德教育，感謝永慶慈善基金會在臺南辦誠實徵文比賽，無形當中就會讓小朋友思考什麼是品德、要如何把品德展現出來，同時也從別人身上學到品德，讓誠實在臺南開花結果。永慶的slogan是先誠實再成交，我們也要先誠實，才能再成功，希望大家邁向成功的第一步，從誠實做起，埋下誠實的種子！

臺南市教育局指導永慶誠實徵文比賽 殷世熙副秘書長：先誠實才會成功！（圖／永慶慈善基金會提供）

▲臺南市政府教育局於109年起便積極推動「品德教育領航計畫」，並有多所國中小獲選教育部品德教育特色學校，成效卓越。

臺南市南區新興國小、南區日新國小及中西區的永福國小，是本次70所參與學校當中，投稿件數最多的前三名，永慶慈善基金會特別致贈3校各3萬元的「誠實教育推廣獎學金」，以感謝學校對品德教育的用心。新興國小也是本屆獲獎人數最多的學校，共有23位學生得獎，再獲頒10萬元「誠實教育績優獎學金」。

獲得國小中年級組冠軍的是大成國小廖邦勛，他以自己說謊被媽媽發現後、反省悔過的經驗為例，生動的文筆獲得評審讚賞；新興國小侯湋媗細膩描摹｢誠實是一顆種子，細心呵護會長成參天大樹｣，贏得國小高年級組冠軍。國中組部分，復興國中尹宥心文字能力精煉而飽滿，讓評審眼睛一亮，獲得了國中組冠軍。

臺南市教育局指導永慶誠實徵文比賽 殷世熙副秘書長：先誠實才會成功！（圖／永慶慈善基金會提供）

▲永慶誠實徵文比賽第一次在臺南舉辦，便有1052件作品投稿，迴響熱烈。

永慶慈善基金會董事長趙怡則指出，現在詐騙集團太猖獗，許多家長也憂心下一代受到不良風氣影響，所以永慶慈善基金會攜手聯合報辦理誠實徵文比賽，讓國家未來棟樑透過徵文比賽，理解誠實對自己的意義與重要性，進而在生活中實踐，成為改變社會的力量。

長期推動「誠實」價值的永慶房產集團，透過多元管道將誠實理念落實於日常，2023年起舉辦「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，邀請國小中年級、高年級及國中學生參與，藉由寫作建立正確的道德感及價值觀。贊助單位永慶加盟四品牌嘉南區經管會，也動員了臺南市近百家加盟店、逾1,400位夥伴，積極前往學校、補習班、社區等，將誠實的種子灑落在府城孩子的心中。第三屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及作品，可至官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2025/winnerslist/#winner

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阮經天.陳喬恩同框錄綜藝　雨中漫步..夢回《命中》！

推薦閱讀

南山人壽尹崇堯否認併入玉山金、永豐金　喊「IPO沒有時間表」

南山人壽尹崇堯否認併入玉山金、永豐金　喊「IPO沒有時間表」

南山人壽今（11）日召開股東會，董事長尹崇堯針對小股東提問一一回覆，外傳可能與玉山金或是永豐金合併傳言，他表示，不論是玉山金或永豐金，都是南山人壽在銀行通路很好的合作夥伴，但是「我們沒有做任何併購的談判」。

2025-06-11 11:58
最便宜市值型ETF！00663L今恢復交易　分割後首日漲幅逾12%

最便宜市值型ETF！00663L今恢復交易　分割後首日漲幅逾12%

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）完成「1拆7」分割，於今（11）日以證交所公布之參考價24.3元恢復交易，根據公告資料昨（10）日基金淨值為26.98元，這代表未來一張僅需約2萬多元即可進行交易，成為最便宜的台股市值型ETF，受到大盤上漲激勵，到10點半左右，00663L上漲2.92元或漲幅12.02%，股價暫報27.22元。

2025-06-11 11:23
新日興擁摺疊iPhone大單　外資喊目標價300元

新日興擁摺疊iPhone大單　外資喊目標價300元

亞系外資出具新日興（3376）最新報告中表示，隨著 Apple 摺疊產品路線圖能見度明朗，加上公司具備淨現金結構與約 4% 殖利率保護股價下檔，認為新日興股價將有所表現，首次將新日興納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看300元。

2025-06-11 11:37
捷星亞洲7／31關門　星宇航急漲逾6%

捷星亞洲7／31關門　星宇航急漲逾6%

受到捷星航空亞洲將在7月底關門消息影響，航空股今（11）日早盤股價也出現明顯波動，星宇航（2646）盤中突漲逾6%，華航（2610）、長榮航（2618）雙漲逾1%，不過同屬廉航的虎航（6757）跌0.79%。

2025-06-11 10:02
金管會關敵意併購大門？　蔡明忠：公開收購不等於敵意

金管會關敵意併購大門？　蔡明忠：公開收購不等於敵意

針對金管會昨天預告法規修正重點，遭外界解讀為金金併關上敵意併購大門，富邦集團董事長蔡明忠今天表示，金管會最重視維持市場秩序，只要有理由說服金管會，「我想公開收購不等於敵意併購」。

2025-06-11 11:58
5金控匯損臉綠！國泰金賺錢照跌2%　凱基金挫逾半根

5金控匯損臉綠！國泰金賺錢照跌2%　凱基金挫逾半根

5月新台幣升值7%，5大壽險型金控獲利承壓，今（11）日股價全墨，跌幅都在1%以上，其中凱基金（2883）盤中跌逾半根殺最大，5月自結小賺的國泰金（2882）股價也挫逾2%。

2025-06-11 10:37
一表看14家金控5月獲利表現！　前5月獲利總和1600億年減近4成

一表看14家金控5月獲利表現！　前5月獲利總和1600億年減近4成

國內14家上市金控5月獲利全數出爐，受到新台幣升值7%，壽險海外投資部位匯損承壓，壽險型3家金控富邦金（2881）、凱基金（2883）及新光金（2888）都出現虧損，單月分別虧損57.9億元、73.63億元，以及148.34億元，14家前5月獲利總和1554億元，年減率41%，玉山金（2884）唯一前5月獲利呈現正成長的金控。

2025-06-11 00:05
海關爆集體收賄21人被起訴　財政部：嚴懲不貸絕不護短

海關爆集體收賄21人被起訴　財政部：嚴懲不貸絕不護短

法務部廉政署112年間偵辦該署基隆關八里分關海關人員明知不實，卻讓部分貨物放行，引爆海關人員收賄圖利爭議，檢調單位近期2波調查作業起訴21人，財政部關務署今（11）日表示，海關均全力配合提供事證，並協助釐清相關案情，嚴懲不貸、絕不護短。

2025-06-11 16:01
一表看懂10檔高品質債ETF　年化配息率上看7％

一表看懂10檔高品質債ETF　年化配息率上看7％

美中兩國在倫敦舉行的貿易談判出現重大進展，兩國達成貿易框架原則性共識，為後續正式協議鋪路，法人指出，美中雙方未來針對部分關稅項目，若能釋出互惠政策，有利於中國外貿訂單回穩與美國通膨壓力緩解，目前看到美公債殖利率，已從4.5%開始回落，美債價格已蠢蠢欲動，顯示目前債市投資信心逐步升溫，抱對高品質債券ETF，有望提供穩健收益、與分散股市風險機會。

2025-06-11 15:51
新興5月營收月減11%、年減26%　海岬與超大型油輪添後續營收

新興5月營收月減11%、年減26%　海岬與超大型油輪添後續營收

新興航運(2605)5月合併營收為新台幣3.79億元，月減11.07%，年減26.21%，今年前五個月累計合併營收為新台幣17.28億元，年減 15.46%。近期海岬船運價明顯回升，超大型油輪運價也往上走，後市看好。

2025-06-11 14:43

讀者迴響

熱門新聞

捷星亞洲7／31關門　星宇航急漲逾6%

即／大樂透端午加碼4人爽中百萬　頭獎衝1.2億

股票變壁紙！41年連接器廠下櫃日提前至7／21　3.77萬人血本無歸

台積電「最後一單」變盤子？　盤後均價比收盤低

兒清大畢業不去台積電　爸愣「有必要這麼不屑？」

萬海船隻延燒過久傳出可能沉沒　資深船長指有時沉沒比漂浮更好

73萬人腳麻！00940配0.03元「有苦衷」　逆轉勝看2關鍵

0050「188元→40多元」　她用披薩講解

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

綠電供應商「扯後腿」數十億　台積電回應了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366