海關爆集體收賄21人被起訴　財政部：嚴懲不貸絕不護短

▲士林地檢署已為基隆關八里分關21名海關人員起訴，圖為士林地檢署外觀 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者陳瑩欣／台北報導

法務部廉政署112年間偵辦該署基隆關八里分關海關人員明知不實，卻讓部分貨物放行，引爆海關人員收賄圖利爭議，檢調單位近期2波調查作業起訴21人，財政部關務署今（11）日表示，海關均全力配合提供事證，並協助釐清相關案情，嚴懲不貸、絕不護短。

關務署指出，本案尚未接獲起訴書，據台灣士林地方檢察署新聞稿，八里分關課員及辦事員10人登載不實貨物名稱及驗貨完畢等內容，貪圖一時方便或蠅頭小利，收受補光燈棒、腰椎型筋骨通保健品液、電池、手套及襪子等物，經偵查終結予以起訴。

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關務署進一步說明，為防杜類似廉政風險再次發生，該署已採取海關關員廉政風險防制措施，包括：各海運快遞專區通關線已改為2名關員共同值勤，並以抽籤方式決定關員值勤通關線，減低風紀疑慮，關員亦將不定期於各專區間進行輪調，避免久任致生弊端。

同時，為強化邊境安全，海關實施八項精進作為，持續優化海運快遞專區通關環境，包括：1、確實審核入倉申請，落實關員監視作業。2、督促貨棧落實管制，掌控入倉人員動態。3、善用貨名同步顯示系統，嚴查申報資料不實。4、加強查核點貨進倉，即時扣留無資料貨物。5、督促貨棧強化內控，提升員工法遵意識。6、設置貨棧倉間隔離設施，降低貨物進倉風險。7、強化關員危機意識，妥慎查處異常案件。8、輔導改善貨棧監視設備，開放海關完整操作權限。

關務署強調，面對涉及風紀案件，海關一向秉持「依法行政，毋枉毋縱」態度，全力配合司法調查，俟接獲起訴書後，依涉案情節及具體事證，覈實論究行政責任，嚴懲不貸，絕不護短。關務署強調，肅貪防弊海關責無旁貸，海關將持續精進防弊作為，降低關員與業者舞弊風險，呼籲公、私部門一起努力，落實法遵及推動誠信治理，共同建構安全優質的通關環境。