季配息ETF殘酷對決！5檔距高光期縮逾8成　1檔獨撐

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）



記者巫彩蓮／台北報導

台股行情震盪，季配型ETF配息表現也隨之波動，《ETtoday》盤點21檔季配型台股ETF配息表現發現，有5檔配息距歷史新高水準縮逾8成以上，只剩1檔平歷史新高，獨撐大局。

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理專指出，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

不過，配息率有高有低、忽高忽低投資人到底該如何選擇？在一片配息降息風情況下，觀察有公告配息的21檔季配型台股ETF最近一次配息金額表現，其中僅群益台灣精選高息（00919）配息金額0.72元維持新高，預估年化配息率達12.79%，也是最高，00919除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日，有興趣的投資人可多留意。

法人表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，雖然近期台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力。

以00919為例，00919第9次配息預估0.72元維持新高，觀察這9次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，深受許多投資人、存股族的喜愛。

理財達人表示，台股ETF投資主題多樣化，績效展現也不同，現階段建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。

整體而言，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

展望台股後市，法人認為川普相關政策以及TACO 模式對資本市場影響邊際效應下遞減，致使外資短期熱錢湧進，加上高股息ETF 成分更換，融資水位僅微幅增加，6月資金籌碼面強勁，受到關稅影響，消費性電子提前拉貨，僅AI 好已漸成為市場共識，預期資金聚焦AI 態勢延續。