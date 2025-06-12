用買房心法買股　清大高材生不但歐印還加槓桿年賺20％

▲清流君將買股當作買房，透過借款及資金全押方式，長期維持2倍槓桿。

圖文／鏡週刊

30歲財經網紅清流君，財富逾千萬；經常在節目中要大家all in（資金全押）的他，將指數投資當作信仰，每季固定將手上閒錢梭哈，投入美股、台股及其他市場ETF。能長期奉行這套投資策略主因，在求學時期看過太多案例及財富起落，最後發現指數投資、長期紀律買進，最令人安心。

「正式開始投資前，我先練功；前後大概K了超過百本投資書籍，作者都是台灣財經作家，以殺進殺出的技術分析為主，還有一些基金類書籍，內容琳瑯滿目，但看到後面發現，根本都在鬼打牆，將幾本書攤開放在一起，文章論述互相矛盾。」

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清流君舉例，有些書強調投資一定要抓住趨勢；有些則主張看懂景氣循環才是王道，內容很權威，各有各的道理。「我就這樣邊看書，邊模擬下單，試試水溫；有時能大賺，但也會大賠，後來得到一個結論，這種做法賺賠看運氣，跟自己選股能力沒有太大關係。」

他說，像景氣壞了很久的DRAM產業，不知為何突然就大爆發、飆起來；認真照著技術面步驟選出來的個股，最後還賠錢。「還有室友玩當沖、炒短線，賠錢就憂鬱，賺錢就慶功。同學每天盯盤，人也變得很焦慮，甚至影響生活作息，有種被股市綁架的感覺；這樣將真金白銀投入，也太令人不安，太不可靠了。」

清流君坦言，自己個性保守，真正踏入市場前，還花了半年時間在交易軟體上模擬。後來看到《共同基金必勝法則》這本書，內容完全顛覆先前認知，後來一頭栽進指數世界，才找到能放心把錢全部投入、長期禁得起市場考驗的投資方式。

特別的是，清流君是以買房概念來買股，透過信貸借款，長期維持2倍槓桿，進一步擴大獲利成績。「買房通常有3關鍵，需自備頭期款、不論房價漲跌都不會停損停利，且長期貸款20年以上。我就是以這種態度來買股，股票雖是看不見的資產，但長期來看，投報率絕對比房地產好，既然這樣為何不透過借貸，加速財富累積速度？」

清流君透露，透過2倍槓桿，他過去6年投資年化報酬率可達15％至20％，相對全用現金買股，年報酬率則約10％。「我曾任職於銀行風控部門，了解槓桿助漲助跌的威力，不建議一般人嘗試；像4月股災暴跌，重挫1週我還能承受，但要是連續2週以上沒有流動性，可能也會扛不住。」他強調，沒有all in 2年以上投資經驗的人，不要輕易嘗試槓桿，先求穩再求快，才是可行的投資策略。



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