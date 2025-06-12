派安盈、亞馬遜全球開店　共築台灣品牌出海新里程

▲全球跨境服務金融科技領導品牌Payoneer派安盈攜手亞馬遜全球開店共同舉辦「Taiwan Select」2025台灣館發表會。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球跨境服務金融科技領導品牌Payoneer派安盈(Nasdaq股票代號:PAYO)今(12)日攜手亞馬遜全球開店於台北國際會議中心共同舉辦「Taiwan Select」2025台灣館發表會，匯聚300位來自台灣精品、全球品牌、製造型企業、國際貿易商及跨境創業者的領袖與專家共襄盛舉。

業界期盼透過Payoneer派安盈在跨境經營上的多元支持、亞馬遜全球開店全球通路以及貿協的輔導與媒合資源，為台灣精選產品鏈結國際，展示台灣的創新與實力。

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在全球數位化浪潮與消費習慣改變的推動下，跨境電商市場正迅速成長。根據國際研究機構eMarketer預估，2025年全球電商市場規模已高達6兆美元。為協助台灣品牌掌握全球商機，Payoneer派安盈作為專業亞馬遜第三方服務商及台灣中小企業拓展海外的關鍵服務商，與亞馬遜全球開店共同啟動「Taiwan Select」專案，於亞馬遜網站推出專屬「台灣館專頁」。

該專頁整合了台灣在消費性電子、運動、居家家居等領域的優質品牌，預計今年將徵選超過100個知名品牌入駐，包含TEAMGROUP、MOVA Globes、kure.fit等。

派安盈台灣總經理楊琬婷表示：「Payoneer派安盈作為全球跨境服務金融科技領導品牌，不僅與全球超過40家主要電商平台與外貿平台連結，業務範圍更遍及全球190個國家及地區。我們不僅協助B2B企業，也全力支援B2C及混合型賣家的國際營運需求，從流量獲取到全通路整合，很高興能運用更高效率與彈性的方式，協助台灣企業拓展海外市場，強化資源運用，放大獲利空間，並加速數位轉型。」

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希分享：「台灣在消費性電子產業、家居生活、運動戶外等領域在創新研發與製造上擁有堅強的競爭力，這些類別賣家在亞馬遜上持續展現強勁表現。」

例如全球消費性電子與記憶體儲存領導品牌創見資訊（Transcend）於2024年第四季進駐亞馬遜，2025年第一季銷售年增率即達150%，並成功以小容量產品切入歐美市場缺口。屢獲Red Dot、iF、Good Design等國際設計大獎的記憶體與儲存品牌十銓科技TEAMGROUP，自2018年即進駐亞馬遜，更曾創下800%銷售年增率亮眼佳績，並持續透過亞馬遜工具與AI技術洞察市場，即時優化產品與廣告策略。

光能地球儀品牌MOVA Globes也透過亞馬遜打開國際銷售的大門，透過創意的行銷活動和優質的顧客服務，銷售量如同旋轉的地球儀般迅速增長。令人驚豔的是，在短短一年內，MOVA Globes在歐洲站點的銷售量市佔率迅速攀升，達到第二名，銷售年增長30倍，在日本站的品類市佔率也攻下第一名的好成績。

來自台灣的居家健身品牌kure.fit，專為女性打造輕量訓練用品，目前已在亞馬遜美國站、英國站及中東站展開銷售，今年更創下美國站銷售年增率358%的好成績，也在活動中分享到台灣品牌要走向國際，透過有質感的品牌形象與消費者溝通，搭配亞馬遜商機探測器，掌握消費者需求趨勢，將有助於在銷售競爭中維持穩定市佔率。

除了「Taiwan Select」的發表，Payoneer派安盈更透過專場論壇，邀請具備豐富全球佈局經驗的品牌與出口企業，分享跨境經營的實戰策略與轉型契機。Payoneer派安盈遍布全球的資源網路，能協助台灣品牌靈活應對國際市場變局，實現無縫接軌。

這不僅有助於在變動的國際局勢中發掘全新商機，更能顯著提升銷售表現與顧客體驗。此外，Payoneer派安盈更分享針對台灣市場推出的在地化功能「新台幣直提功能」提供台灣賣家以優惠匯率提取新台幣，提供更便捷優惠的服務，今年更將進一步開放台灣進口商對中國大陸與東南亞供應商快捷付款，把握進口紅利。

憑藉業界領先的實力與完整服務，在台灣，Payoneer派安盈也與ASUStor、明基電通、AmazingTalker、Pinkoi以及犀牛盾等台灣知名品牌展開合作。

此外，Payoneer派安盈更協助全球前三大的LCD光固化3D列印機品牌普羅森科技(Phrozen)，解決前進國際市場時所面臨的多幣種收款、海外廣告投放、供應商與付款商付款的挑戰，成功將其3D列印機推廣至全球超過30個市場。