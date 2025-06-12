有法人估貨櫃三雄5月本業都已出現虧損　Q2獲利大衰退

▲有法人估5月貨櫃三雄本業都已出現虧損。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

國內一家長期追蹤貨櫃三雄的法人指出，從三家公司5月的營收來看，本業都已出現虧損，主要是靠利息收入維持獲利，6月運價有上漲可以提升營收，但因季底結算會有匯兌損失，估計第二季獲利都會大衰退。

以陽明海運(2609)來說，該公司因遭證交所列入注意股，前(10)日剛公告自結4月營收124.93億元、年減16.36％，稅前純益6.22億元、年減83.37％，稅後純益4.14億元、年減86.1％，EPS0.11元。而根據該公司首季財報，利息收入共27.88億元，平均每個月有9.25億收入，是4月獲利的的倍數，顯示本業已經出現虧損。

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陽明5月營收123.58億元，月減1.08%，而第一季美元升值1.22%，陽明有8.69億元匯兌利益，第二季美元估貶值9-10%，將需要列大額匯兌損失。

萬海航運(2615)4月營收114.38億元，月減2.94％，與陽明一樣因列注意股，稍早公告4月單月稅後虧損3.02億元，EPS為-0.11元。該公司首季利息收入16.89億元，平均每月有5.36億元。萬海5月營收112.32億元，月減1.80%。

萬海5月營收低於4月，同時美元貶值幅度更大，造成更多匯兌損失，法人認為可以合理推估，5月虧損超過4月(萬海去年全年認列匯兌利益48.67億元，去年新台幣升值6.66%)，因此4~5月連續虧損，將成為2Q財報疑慮。

長榮海運(2603)5月營收264億元，月減12%，年減18%，創2023年12月以來的17個月新低，法人以長榮首季財報估計，單月本業損平門檻（營業利益維持正值）的營收約270億元，長榮5月營收264億元，已低於本業損平門檻，單月營業利益轉為負值。

長榮去年全年利息收入25.00億元，平均每月8.33億元。法人估算，長榮今年1Q單季營收1099.71億元，4、5月累計營收563.77億元，長榮6月營收要達到535.93億元，2Q本業才有機會趕上1Q，而2Q有匯兌損失，獲利下滑的可能性與幅度都很大。