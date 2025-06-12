要當鴻海實習生一年比一年難　僅1.7％錄取率再創新低！

圖文／鏡週刊

要當鴻海實習生，今年錄取率又更低了，僅1.7％！鴻海指出，鴻海董事長辦公室暑期實習生企劃分為「科技創新」、「企業形象」以及首次新增的「財務金融」組。鴻海表指出，總共收到1,069份履歷，並從3組中各選出6名實習生，總計錄取18位實習生，並將從7月開始鴻海實習計劃。

鴻海表示，要成為鴻海實習生，要先經過書面審查以及多項線上測試，然後經歷分組團體結構式面試關卡後，才有機會成為鴻海實習生，在實習最後階段-成果分享會中，表現優秀的實習生，有機會獲得「預先聘書」成為鴻海人。

鴻海實習生計畫今年錄取率僅1.7％，也是該實習計劃推出以來，錄取機率最低的一年，反應年輕世代對於鴻海的興趣越來越高，而鴻海也開始以開放的態度對外展示鴻海的現況與願景，對於吸引新血也有所幫助。

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鴻海指出，今年收到1,069份履歷，其中「科技創新」組收到超過400份履歷，競爭最激烈。首次新增的「財務金融」組也陸續收到268份海內外學生的申請，反映金融科技趨勢下，財務金融、企業管理、經濟系的學生，也勇於挑戰科技業職場環境。

鴻海科技集團人資長夏國安表示，實習計劃已成為青年人才遇見鴻海文化的第一站，未來將持續以「找到人、選對人、留住心、搶得快」的策略佈局，深化實習生與企業之間的雙向連結，進而為鴻海儲備更多關鍵人才。



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