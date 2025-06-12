美對中關稅55%對美國進口商是傷害　顏益財認為還會有變化

▲顏益財坦言，關稅問題造成股價下跌時，他都有逢低買進。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中美關稅問題疑慮甚多，已造成股價與海運運價的數次波動，台驊控股創辦人顏益財笑稱，股價與運價因此漲跌數波，對於川普放出最新消息，表示中美雙方協議美國對中徵收55%關稅，中國對美徵收10%關稅，他認為高關稅對美國進口商傷害很大，很多進口商要關店，還有通膨與失業等問題，事情應該還會變，要再看看。

顏益財指出，中美日內瓦協商談好90天關稅寬鬆期，美國對中徵收30%關稅，之後川普不給中國留學生簽證，要驅趕移民等，弄得美國社會抗爭與暴動頻傳，中國也因而不賣稀土給美國，但因稀土關係美國航太、汽車業等，很快又有了倫敦中美協商，現在川普放話55%對10%關稅，到底實際條件如何，隨時可能都有變，尤其川普要面對的美國國內越來越大的壓力。

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至於55%關稅中國吃不吃得下來，顏益財認為要看項目；超大型攬貨業A公司負責人認為，55%關稅會讓絕大多數商品無利潤可言，且難與他國競爭，但B公司負責人今晚還是表示，中國物產豐富，建立有完整產業鏈，製造成本遠低於許多國家，在川普這一任出手前，中國很多商品就已經被課高關稅，他認為中國承受得起。