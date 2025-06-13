星宇董座張國煒：飛安擺第一順位　發生問題「該處理就處理」

▲星宇航空今日舉行股東會，由董事長張國煒主持。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今日舉行股東會，並由董事長張國煒親自主持，有股東針對星宇先前發生的飛安事件提問，張國煒則說，他以前在老東家就很注重飛安，他自己看很緊，因此前幾個月的飛安事件他很震怒，因為那是不應該發生的，他也馬上決斷做處理。

張國煒說，其實其他航空公司也發生過，老東家也發生過，甚至他也處理過，只是有沒有爆出來，這是內部管理問題，現在環境很透明，這次星宇航空主動提報到民航局，這事情當初有想有沒有必要到民航局，但他覺得該報就是要報，他覺得這兩個飛行員怠忽職守，不符合期待，所以要做比較大的處理，那兩位機師也已經離開公司，發生這種事情也著實不應該，不會縱容這樣的事情。

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張國煒更強調，雖然說航空公司最大價值來自服務，但服務並不是星宇航空放在第一順位，或許對乘客來說是，但對星宇航空來說，第一順位是安全，他很重視安全，所以才選擇公開。

對於員工教育，張國煒更強調，遇到飛安要去處理他，而不是掩蓋他，當初可以不鬧大、不開除，但他在乎內部員工有沒有按照對的方式做事情，你犯了不該犯的錯，你就不能在業界生存下去，這不是讓別人知不知道的問題，不是只有當事人，其他飛行員也要知道，不是蓋一蓋就可以敷衍過去，你要承擔這個後果，為了內部飛安文化，不得不這樣做，不然生意為主，不要講就好，這個事件對星宇來說是有傷害，但對他來說是值得的。

張國煒更重話表示，飛行員不是像Thread上說的，每天拉拉桿子，然後整天把妹去Pub玩，生活多采多姿，一個月就可以領30幾萬，但如果沒有飛安，其實飛行員就跟計程車司機一樣，只是他在天上飛而已，沒什麼了不起，對他來說，他要讓員工知道，飛安是不能妥協的。