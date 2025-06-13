日本705地震預言瘋傳　星宇張國煒笑回「多少會影響」

▲星宇航空今日舉行股東會，由董事長張國煒主持。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今日舉行股東會，有股東在會中提問，有關日本漫畫預言7月5日日本可能發生大地震及海嘯，是否影響公司營運表現，董事長張國煒笑說，航空業不好經營，什麼都會影響，這種消息多多少少也會影響，這種短期影響沒辦法，但過了就好，更笑說其實不怕的話，現在去日本最好，因為機票飯店都很便宜。

張國煒說，航空業不好經營，戰爭會影響，病毒會影響，經濟不好也會影響，7月的傳言怎麼可能不影響，因為台灣人就這樣，但不怕的話，現在去日本最好，機票便宜，飯店也便宜。

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張國煒認為，這種消息，多多少少會有影響，不過好在台灣人都很健忘，或是七月五號什麼都沒發生，事情就過去了，有些消息蔓延都很快，像全世界只有台灣跟香港在講，反過來日本人還問他說七月五號會有大地震嗎？他還跟他說是你們漫畫畫的，日本人還笑回，漫畫寫你就信喔。

張國煒說，短期之內對公司營收有影響，但也沒辦法，不過七月五號看起來就會好，今年挑戰真的很多，像關稅，還有留學生簽證不發放，把台灣人看成中國人， 讓很多人很怕不敢回來，今年就有很多美國學生不敢回來，怕回不去，這幾天又在暴亂，但後續還是要謹慎觀察一下，川普每天出新招，會審慎樂觀走今年的路。