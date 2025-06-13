星宇加入聯盟？　張國煒：成本很高「不見得是最佳解方」

▲星宇航空今日舉行股東會，由董事長張國煒主持。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今日舉行股東會，有股東關心星宇航空加入寰宇一家聯盟進度，張國煒則表示，最近有很多跟個別航空合作的議題，所以會把加入聯盟放到後面，且加入聯盟其實成本很高，不見得是最佳解決方法。

張國煒進一步表示，星宇航空跟阿拉斯加航空還有阿提哈德航空在合作，這些都很耗費資源，近期可能還會有一家美籍航空合作，所以加入聯盟會拖比較久。

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張國煒也說，國泰是有投票權，但寰宇一家投票比較不一樣，會希望用協調的，國泰都比較謹慎，特別對鄰近的航空公司會持觀望態度，但要嫁進去，大家總是要相互了解，會相互溝通，達成彼此的期待。

不過張國煒也認為，雖然有沒有加入聯盟，大家都很期待，但還是要講，公司規模較小，其實加入聯盟，有沒有真的比較好，這點要很小心，因為規模小，要加入代價很大，每年的會費能否帶來足夠的客人，不然進去之後做小弟，人家幾百架飛機，星宇才20幾架，但為了要配合聯盟，要花那麼多的成本，不見得是最好的解方。

張國煒說，星宇跟其他航空有合作，其實需要的是那幾家，需不需要加入聯盟可以再考慮，如果跟其他航空哩程可以互換，那也不一定要加入聯盟，像9月哩程就可以跟阿拉斯加互換，這樣就沒差，聯盟那麼多航空，大家會搭就那幾家，其他對利益沒幫助，希望要讓大家理解，加入有加入好處，沒加入也有沒加入好處，會選對星宇航空最好道路。

張國煒也強調，沒加入之前，還是會維持和其他航空的合作，也讓客人可以換到他們想要的哩程，不只可以存星宇這邊，也可以換到阿拉斯加或阿提哈德或其他家去，這我們都有在談，不要讓星宇航空客人覺得不是很好用的感覺，但對星宇航空來說，短期之內合作更重要，因為是馬上可以實行的。