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野獸國5月營收8606萬元　看好史迪奇電影挹注營運動能

▲▼野獸國看好史迪奇公仔銷售。（圖／野獸國提供）

▲野獸國看好史迪奇帶動銷售表現。（圖／野獸國提供）

記者高兆麟／台北報導

動畫真人版電影《星際寶貝：史迪奇》全球熱映，蟬聯北美三週票房冠軍、好萊塢電影全球年度票房第二名，台灣首週票房衝出新台幣 3,000 萬元，取得迪士尼台灣IP授權的野獸國（6995）今日表示，這不僅帶動台中、高雄快閃店銷售熱潮，也與超商攜手推出周邊聯名商品，有望挹注6月後營運。

野獸國5月營收8606萬元，累積今年前5月營收5.18億元，年增2.23％，隨著《星際寶貝：史迪奇》的熱映與《馴龍高手》的上映，帶動相關商品銷售熱潮，有望挹注6月營收表現。

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睽違 23 年推出真人版電影，《星際寶貝：史迪奇》自上映以來掀起全球討論熱潮，全球票房持續朝突破 10 億美元（約 299.6 億台幣）大關的目標邁進，有望成為今年首部達此成績的好萊塢電影，而台灣票房預估已將近 8,000 萬台幣。

史迪奇不僅開盤爆紅，還成為年度票房奇蹟，野獸國取得迪士尼台灣IP授權，接連在台中及高雄夢時代推出玩在一奇・盛夏快閃店，吸引眾多民眾前來，在非假日都可見到排隊人潮，除此之外，也因應電影馴龍高手上映，更於誠品生活南西店以電影馴龍高手為主軸推出環球影業限定快閃店，帶給粉絲豐富且最新的收藏選擇。

搭上電影順風車，不僅快閃店帶來銷售熱潮，野獸國也與超商攜手推獨家首賣商品，截至目前為止，野獸國已擁有超過 3,000 種迪士尼的授權商品，至今仍為販售商品中重要的營收來源。

關鍵字： 野獸國

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