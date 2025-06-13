桃園市3大區預售屋單價　比中古屋貴超過14萬

▲捷運綠線動工中的「桃園區」，重劃區林立推升房價上漲，中古、預售單坪價差近20萬！（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

近年預售屋價格持續攀高，中古屋價格相對親民，吸引許多購屋族目光。永慶房產集團盤點桃園市近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前3大行政區，其每坪價差已經超過14萬元。排名第一的「桃園區」，因重劃區林立，助預售屋價格攀高，單坪價差幅度達62.7%；機捷通勤族最愛的「龜山區」，單坪價差幅度達49.8%，位居第二；「中壢區」則有知名青埔重劃區，推升預售屋、中古屋單坪價差幅度45%，緊追在後、排名第三。

「桃園區」交通、生活機能完備 中古屋CP值高

桃園市「桃園區」預售屋每坪均價突破5字頭、位居桃園市第一，令中古、預售屋單坪價差幅度達到驚人的62.7%；若以30坪物件計算，買預售屋比買中古屋要多付近600萬元。有巢氏房屋桃園市府廈門加盟店東劉運閎表示，桃園區前有藝文特區成功發展的案例，後續的小檜溪重劃區、中路重劃區、經國特區等，也都受到購屋族青睞，加上土地、營建成本上升，推動預售屋價格持續增漲，相比之下，距離重劃區一路之隔的3字頭舊城區中古屋更顯實惠。

劉運閎店東指出，桃園區原本就是桃園市最熱鬧的區域，交通便利、生活機能完備，購屋族群近7成是通勤族，加上捷運、鐵路地下化的議題發燒，吸引雙北、周遭行政區民眾前來置產。自去年限貸令後，中古屋價格有下降趨勢、供給量也有增加，小資族可考慮先入手中古屋，不僅總價較親民，實際室內坪數也會比預售屋大上許多，待交通建設完工後還有通車行情。以現在議價幅度較大的情況來看，是相當不錯的入手時機。

▲最多雙北外移人口的桃園「龜山區」，機捷沿線新大樓林立，各站價格區間大、滿足不同預算購屋族。

機捷通勤族最愛 「龜山區」滿足不同購屋預算

桃園市「龜山區」距離雙北市近，一直是雙北外移人口的首選之一，也因為他們較高的價格接受度，也令預售屋、中古屋單坪價差幅度達49.8%，以千萬購屋預算來看，預售屋與中古屋可買到的面積相差可達10坪之多，且中古屋公設比低、實際室內坪數差距更大。永義房屋a7新未來加盟店長林為宇解釋，龜山區受地形影響分為上龜山、下龜山，因早期發展集中於上龜山的長庚醫院、華亞科技園區一帶，故交易量也多集中於此。近年在人口移入、機捷、大型購物中心發展的影響下，機捷A7-A9站沿線都有預售屋推出，且價格持續上漲，更顯中古屋價格友善。

林為宇店長表示，上龜山對於通勤族除了交通方便有吸引力外，價格區間大、能滿足不同購屋預算也是誘因。以機捷A7-A9站為例，每站約有200-300萬元的價差。A9林口站因林口重劃區影響，不僅百貨公司多、房價也最高，其次為生活機能成熟的A8長庚醫院站，最後則是發展中的A7體育大學站。僅兩站之差，相同條件下的產品物件，預售屋和中古屋物件總價可達500萬元的差距。林為宇也建議剛需購屋族對於中古屋可以勇敢出價，把握目前較大的議價空間。

▲「中壢區」是南桃園發展重心，中古屋相較桃園區不僅價格親民，每坪單價更比預售屋便宜超過4成。

「中壢區」發展性強 相比鄰近行政區更顯實惠

價差幅度達46.7%的桃園市「中壢區」，預售屋、中古屋單坪價格也相差14.3萬元，位居桃園第三。有巢氏房屋園區龍慈吉富店東張建明說明，中壢區本就為南桃園的發展重心，有中壢工業區提供就業機會，持續吸引周遭人口移入。加上鐵路地下化、捷運綠線建設，串聯機捷的通勤功能，及青埔重劃區發展成功，在預期城市翻新心態下，預售屋價格持續上漲。

張建明店東指出，中古屋目前多為20年屋齡以內的物件，若以30坪相似屋型的產品相比，預售屋、中古屋總價差直逼450萬元。若與桃園區條件類似的中古屋相比，中壢區中古屋每坪單價也便宜近8萬元左右，算是價格的凹陷區。以近期成交案件來看，價格都有下跌，屋主讓利空間擴大，預計下半年議價幅度可達5-10%，購屋族可把握時機尋找適合物件。

以桃園市價差幅度大的行政區來看，皆有交通便利或是交通建設利多題材的區域，顯見雙北外移人口對於桃園房市價格影響不小。永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，雙北、新竹的通勤人口移入，對於桃園預售屋價格有推升的趨勢，令單坪價差超過14萬元之多；對於預算有限的首購、小資族來說，中古屋價格實惠許多，且近期中古屋價格有下滑趨勢、議價幅度擴大，是相當不錯的入場時機；若對新屋有追求，現在預售屋價格盤整也是看屋的好時機。

▲（表）桃園市近一年前十大預售屋、中古屋價差行政區。