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高雄永慶不動產攜手永義房屋　以行動守護孩童幸福成長

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲感謝永慶不動產、永義房屋高雄經管會關懷慢飛天使，由伊甸副執行長張靜薇（第一排圖左）頒發感謝狀，由永慶不動產會長鄭曜德（第一排圖右）代表受贈。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會秉持公益之心，積極回應在地公益需求，連續二年響應伊甸基金會「2025愛孩童幸福節」，號召高雄地區所有永慶不動產、永義房屋加盟門市，捐出5萬元關懷發展遲緩兒童，同時還捐贈高雄市鳳甲國中管樂團20萬元，更換老舊樂器，協助孩子延續音樂夢。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶不動產、永義房屋高雄經管會連續二年響應伊甸基金會「2025愛孩童幸福節」，陪伴慢飛天使幸福長大。

連二年響應「愛孩童幸福節」　推廣早期療育

伊甸基金會每年服務超過2萬名發展遲緩兒童及其家庭，為了推廣早期療育，幫助孩子打造友善、共融的環境，今年5月24日在高雄衛武營榕樹廣場舉行「2025愛孩童幸福節」。長期與伊甸基金會合作的永慶不動產、永義房屋高雄區經管會再度響應，捐助5萬元活動經費。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德表示，孩子的成長需要整個社會的陪伴與支持，期許透過我們的拋磚引玉，號召民眾為這群孩子點亮希望，一起成為他們成長路上的守護者。未來我們持續匯聚更多資源與力量，幫助慢飛天使穩健成長、勇敢追夢。

贊同伊甸基金會理念的永義房屋高雄區經管會長黃俊宏分享，「愛孩童幸福節」現場設置的公益市集攤位，其所有所得將捐贈伊甸基金會，讓他們可以幫助更多孩童透過早療服務安心成長。未來期望集結更多外界力量，讓更多慢飛天使幸福長大。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲由鳳甲國中校長丁文祺（圖左）代表致贈感謝狀，由永慶不動產暨永義房屋高雄區榮譽會長葉誌螢（圖右）代表受贈。

助鳳甲國中管樂團汰換樂器　延續孩子音樂夢

除了支持慢飛天使外，永慶不動產、永義房屋高雄區經管會同時關注在地孩童的學習資源，今年捐贈20萬元給高雄市鳳甲國中管樂團，汰換老舊樂器。5月27日舉辦的捐贈典禮上，鳳甲國中校長丁文祺頒發感謝狀，感謝永慶不動產、永義房屋高雄區經管會幫助孩子們持續追逐音樂夢。

永慶不動產暨永義房屋高雄區榮譽會長葉誌螢笑說，一切緣起於我太太聆聽鳳甲國中音樂演出，意外發現指揮老師是她的舊識，並得知學校樂團的樂器老舊，但因社團經費不足，不得已只能先將弦樂團解散，目前管樂團也面臨解散危機。

葉誌螢會長與經管會幹部一起走訪學校後，發覺孩子們的樂器多已老舊、不堪使用，便號召同仁出錢出力幫助孩子延續音樂夢。他期盼未來在永慶加盟四品牌舉辦的公益活動上，可以看到孩子們現場演出，甚至鼓勵學校舉辦音樂會。他將持續提供援助，讓孩子們在音樂路上發光發熱，不再因資源短缺而解散。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲關注在地孩童學習資源，永慶不動產、永義房屋高雄經管會捐贈20萬元給高雄鳳甲國中管樂團，汰換老舊樂器。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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