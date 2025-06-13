西子灣旁的高雄港第一港口北防波堤釣客最愛　特延長垂釣區40公尺

▲高雄港第一港口北防波堤垂釣區現場。(圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

高雄港有四個垂釣區，都是不收費，用來敦親睦鄰的，台灣港務公司為滿足高雄地區廣大垂釣愛好者之需求，在最受釣客青睞的第一港口北防波堤垂釣區開放週年之際，自今年5月1日起，延長開放範圍40公尺，共計已開放490公尺提供民眾垂釣休閒，日前捷報頻傳，漁獲滿滿，有些釣客釣到白帶魚等還能販售當外快。

港務公司高階指出，第一港口北防波堤垂釣區因為就在西子灣旁，交通特別方便，加上漁獲狀況頗為理想，吸引最多釣客，平日每日累積進場人數約有60至80人，假日每日累積進場人數約有100至130人，釣客採預約制，每日最多開放150人，當日到場如果還有名額，直接上APP登錄，憑證件就可進場，開放時間從早上六點到晚上六點。

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台臺港務公司持續滾動式檢討、優化商港內之開放垂釣區，經綜合考量後，於今年5月份起，將既有第一港口北防波堤開放範圍450公尺，再度延伸40公尺。

港務公司表示，延伸範圍內除已建置兼具安全與垂釣友善之海側安全護欄外，亦設有救生梯、救生圈等救生設施，並以委請專業廠商進行服務釣客、環境清潔及安全管理等工作，以落實場域安全、環境整潔及資源永續之友善釣魚行動政策。

開放以來，第一港口北防波堤開放垂釣區日前已有釣客成功釣獲扁鰺(飛扁)、印度絲鰺(馬面瓜)、黑鯛(黑牛)、平鯛(枋頭)等各類魚種。釣客在海天一線、景色絕佳之環境下作釣，欣賞遠方船舶進出港，悠然愜意之餘，還可享受魚獲上鈎後的滿足與成就感，屢屢給出正面評價。

港務公司表示，誠摯歡迎民眾於商港垂釣預約系統完成預約後，前來享受釣魚樂趣，惟垂釣期間務必遵守「垂釣區垂釣活動人員須知」內各項規定，以免影響自身垂釣權益。此外，第一港口北防波堤開放垂釣區後段車擋至燈塔處為非開放垂釣範圍，除工作人員及相關維管單位外均不得進入，亦請釣客切勿攀爬消波塊，以維護自身生命財產安全。