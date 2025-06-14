熙特爾新能源16日掛牌上市 創新板第20家

台灣證券交易所表示，熙特爾新能源（7740）預計自下周一（16日）上市買賣，為第20家掛牌創新板上市公司。

特斯拉1原因慘遭歐系養老基金列黑名單 出清套現400億

瑞典退休基金AP7於13日宣布，已將美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）列入黑名單，因該公司在美國有侵犯工會權利的行為，已於5月底清空所有持股，市值約為130億瑞典克朗（約折合13.64億美元或404億新台幣）。

關稅效應與中國補貼減Q1淡季效應 晶圓代工營收季減收斂至5.4%

根據TrendForce最新調查，2025年第一季全球晶圓代工產業受美國新關稅政策引發的國際政治角力影響，搶在對等關稅豁免期限到期前的提前備貨效應，部分業者接獲客戶急單，加上中國延續2024年推出的舊換新補貼政策，抵銷部分淡季衝擊，整體產業營收季減約5.4%，收斂至364億美元。

優泥來於台中港投資興建綠建材與循環經濟處理中心 本月開始試營運

台灣港務公司台中港務分公司為促進台中港港區土地有效利用，積極辦理招商作業，引進優泥來公司駐港投資設廠，並簽訂「台中港工業專業區(IV)約4公頃土地投資興建暨租賃經營契約」，該公司已完成第一期廠房興建工程，並經臺中港務分公司114年5月23日營運勘驗同意，本月啟動投料試營運，將於台中港透過循環經濟生產綠建材，打造資源永續工程。

量子電腦布局 林百里：十年磨一劍、廣達現在開始

廣達電腦董事長林百里今天表示，廣達沒有「好高騖遠」去做人形機器人，坦言「難做又貴、又沒客人」。對於美國製造趨勢下的產能安排，他表示，廣達是「總鋪師」，訂單來就做，產能很有彈性。

基隆港務分公司七堵火車站鄰近土地開發案招商 陽明會是潛在大買主

台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，規劃以都市更新權利變換方式開發，將公開甄選實施者投資進行都市更新事業，讓該案發揮最大效益。由於該土地緊鄰陽明海運總部，陽明未來可望成為其中商辦大樓的大買主。

中東戰火油價飆漲！00673R暴跌近8%刷新低 7/2反分割投票

以色列對伊朗展開軍事行動，空襲後原油期貨旋即反映，於亞洲股市開盤期間大漲，而反映反向交易需求，期元大S&P原油反1（00673R）雖下跌近8%，盤中最低來到6.19元，成交量卻改寫掛牌以來歷史新高，未來將於7/2至7/21進行反分割投票，尋求淨值回升。

野獸國5月營收8606萬元 看好史迪奇電影挹注營運動能

動畫真人版電影《星際寶貝：史迪奇》全球熱映，蟬聯北美三週票房冠軍、好萊塢電影全球年度票房第二名，台灣首週票房衝出新台幣 3,000 萬元，取得迪士尼台灣IP授權的野獸國（6995）今日表示，這不僅帶動台中、高雄快閃店銷售熱潮，也與超商攜手推出周邊聯名商品，有望挹注6月後營運。

SCFI結束五周上漲、今日跌6.79% 美西線跌26.49%

今(6)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)結束連續五周上漲，下跌152.11點，跌幅6.79%，指數來到2088.24點，其中美西線跌幅最深，跌26.49%。大型攬貨公司指出，目前美西線多數船公司每大箱(40呎櫃)收3500美元，美東收5500-6200。

AMD舉辦類NVIDIA GTC AI會議 陸行之提8大觀察

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，今天AMD也來個 NVIDIA GTC like 的Advancing AI 會議，他也分享8個值得關注的點，認為未來幾年AI推理市場的成長將遠遠高於訓練的市場，也認為AMD找了許多客戶來背書，表示都是兩邊押注的客戶。