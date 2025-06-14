他34歲登股王！遇1事跌谷底　25年打造1050億帝國

▲潘健成這兩年卻如同超級「業務員」，推銷自家新推的aiDAPTIV+方案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「我不在乎我們被定義成半導體還是系統廠，我只在乎我們能不能賺到足夠利潤，投資研發、拉開與對手的距離。」記憶體控制晶片大廠群聯電子（8299）創辦人潘健成，今年以邊緣AI儲存新解方打入輝達供應鏈，重獲市場關注。

貴為一家千億市值公司的執行長，潘健成這兩年卻如同超級「業務員」，四處簡報、親自上陣，推銷自家新推的aiDAPTIV+方案，主打以自家固態硬碟（SSD）代替高頻寬記憶體（HBM）功能，讓中小企業用得起大型語言模型（LLM），也可整合進NVIDIA Jetson平台。

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「老闆一聽AI要三千萬，他可能會想三年；你跟他說一兩百萬，他可能馬上試看看。」潘健成5月中旬出席一場AI分享論壇時笑著說道，群聯的策略就是讓AI變得「買得起、用得起」。

再者，潘健成發現，「客戶不是不用，是不知道怎麼用。」他腦筋動得飛快，順勢將業務推廣延伸至教育訓練，推出12萬元教育訓練機、150萬到300萬元等級的企業邊緣AI工作站，使群聯從單純賣零組件，跨界提供「包山包海」的完整解決方案，讓客戶「用滿意再付錢」。

為搶下這場AI普及戰的先發優勢，群聯還踏入「補教業」。潘健成曾透露，公司每週都在開課，一堂課3萬元，幫助客戶內部培養人力，「我們現在是補教業兼電子業！」

▲群聯從3000萬起家，如今市值上看1050億元，股價6月13日收盤來到526元。

群聯成軍25年，從3000萬起家，如今市值上看1050億元，去年EPS 38.95元，股價一度漲到785元，今年還入列輝達供應鏈，後市可期。

這一切都不得不提到今年51歲的潘健成，他原是馬來西亞僑生，幼年家境清寒，19歲隻身來台，在交通大學控制工程學系苦讀、工讀度日，後來直升控制工程研究所，便踏入NAND儲存領域。

2000年，26歲的潘健成與四位夥伴在新竹創立「Phison」（群聯的英文名稱），正是「five persons」的縮寫，團隊窩在工研院創業育成中心地下室埋首開發，之後設計出全球第一顆USB快閃記憶體的儲存控制單晶片（SoC），推出全球第一支單晶片隨身碟Pen Drive。

當時市場主流仍是光碟、磁碟等傳統儲存媒介，對新興的快閃記憶體應用沒信心，2001年USB隨身碟興起，群聯也一炮而紅，創業第二年就賺進上千萬元，三年內掛牌上市，當時創下台廠最快IPO紀錄，2005至2007年連三年大成長，股價最高曾衝上700元，登上股王寶座，潘健成也從「隨身碟之王」，被封為「林百里第二」。

然2008年金融海嘯重挫全球市場，群聯也受創，接下來十年更面臨韓廠、陸廠的大規模擴產與殺價戰夾殺，面臨營運壓力的潘健成，卻在不景氣中強化體質、擴展產品線，從USB擴展到嵌入式記憶體eMMC/UFS，再攻入SSD控制晶片與模組整合市場。

更嚴峻的挑戰是2016年，潘健成因財報事件捲入官司，最終雖獲緩刑，但也丟失董事長大位。多位業界人士向CTWANT記者透露，「（潘健成）確實有一些個人爭議啦，但也有過人的市場嗅覺與行動力，算是一位具實戰能力與執行力的創業者。」

▲今年的COMPUTEX，群聯就在自家攤位展出，台灣大採用自家方案所推出的「AI聽寫大哥」， 是能聽懂台灣、中英文等多種語言混用的AI語音紀錄平台，成為地端AI落地的代表作之一。

潘健成退居執行長後，仍站在第一線，2020年疫情影響，加上AI應用崛起，帶動WFH的各種衍生應用需求，包含雲端服務、遊戲產業、遠距教學、以及NB電腦產業等，帶動高性能的記憶體需求大增，助攻群聯營收，全年衝上485億元、EPS 44.14元，創歷史新高。

接著，ChatGPT等LLM陸續問世，給了AI從雲端到地端的落地契機，潘健成看準邊緣AI的革命性需求即將到來，快速推出可平價導入AI的aiDAPTIV+方案，為營收獲利再添新動力，2024年營收589億元，EPS達38.95元，其中模組產品已佔營收72%、控制IC占7.83%。

如今，群聯打入輝達AI供應鏈，潘健成不忘嗨喊，「走地端，不是我賺你錢，是我們一起來！」潘健成也強調，過去的努力沒有白費，如今群聯擁有必要資源與市場基礎，未來將持續深化技術，正如他在5月27日的股東會上所言，「就像台積電（2330）持續投資先進製程，如今已成為全球獨霸的半導體龍頭，群聯也會持續強化研發實力，朝領導地位邁進。」

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