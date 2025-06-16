跟股神巴菲特一起賺　今年最強日股ETF是這檔

▲東證指數連13漲，成長動能強勁，台灣投資人想參與日股行情，買ETF最簡單。



圖文／鏡週刊

股神巴菲特看好日本五大商社，喊話抱股50年不賣，錢進日股成為投資亮點，事實上，日股確實展現「穩漲抗跌」的特性，自2022年以來火力全開，東證指數累計漲幅32％，狠甩全球股市，且今年4月股災，各國股市重傷，日股卻相對抗震，5月更迅速滿血復活，東證指數連13漲、寫下最長紀錄。

「在股市中不一定要走最快，但要走得遠，所以民生消費型的龍頭好股，就是我會長抱的金雞母。」54歲的存股達人華倫老師（本名：周文偉）說，他34歲時就學習股神巴菲特的投資精神，長抱好股票，民生消費股的占比維持投資組合的85％，耐心持股不僅有豐厚價差，且每年穩領股息逾270萬元。

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近年股神巴菲特加碼日股，也吸引華倫老師「與神同行」。根據Bloomberg統計，自2022年以來，日本東證指數累計漲幅達32％，超過美國S&P500指數的17.5％、台灣加權指數的10.7％，以及歐洲STOXX600指數的8.1％。

即便今年市場波動加劇，日股仍抗震，且迅速滿血復活，東證指數創下16年來上漲最長時間、在5月中旬達到連續13漲的紀錄，市場資金買爆日股，統計6/11當日的成交金額4兆483億日圓，持續高於買氣活絡的3兆日圓關卡之上。

以投資價值來看，日股本益比約15倍，低於美股22倍、台股18倍，顯示日股仍處於甜蜜買點，華倫老師強調，日股的漲勢主要由企業獲利推動，而非市場炒作，成長動能具持續性。

而市值型ETF的成分股皆是龍頭企業，投資人不僅安心抱、穩穩賺，也等於是一手掌握日本投資精華，像是復華日本龍頭ETF（00949），擁抱日本30檔大型權值股，涵蓋五大商社、製造業、半導體、娛樂消費等4大領域龍頭企業，據彭博統計至5/23，00949近半年績效達4.2％正報酬，霸榜同類型日股ETF。

再看10大成分股比重，五大商社持股13％，豐田汽車14.87％、索尼11.6％、任天堂7.52％及服飾業迅銷4.47％等，「與股神同行，又能卡位龍頭行情賺一波，相當於升級版的日股0050。」華倫老師說。

值得一提的是，迎接暑假旺季，任天堂最新遊戲主機Switch 2開賣首日熱賣300萬台，外資高盛看好前景，上調任天堂獲利預估，事實上，任天堂股價今年來大漲近3成，表現優於日股大盤；而市值型日股ETF中，即以00949持有任天堂比重7.52％最高。

市場法人表示，暑假向來是遊戲業旺季，隨需求增溫，有利相關個股表現，此外，包含股神巴菲特等外資機構法人近年持續加碼日股，凸顯日本經濟脫胎換骨的實力備受肯定，建議投資人可透過布局日股市值型ETF，掌握各類股投資機會，以降低單一產業波動風險。

台股掛牌的日股ETF績效比較

註：統計至5/23，表格按近半年報酬率排序 資料來源：CMoney



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