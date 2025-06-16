符合資格者注意！今日國民年金發錢了　金額逼近10萬元

▲今天是國民年金保險喪葬給付的預定入帳日，金額高達9萬8805元。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

相信已經有民眾注意到，自己的帳戶在今（16）日出現近10萬元入帳的情況。這筆費用其實是勞動部勞工保險局依照年度行事曆，針對符合資格的民眾發放國民年金保險的喪葬給付，金額為9萬1410元。

勞保局指出，依規定，凡在加保國民年金期間（即65歲以前）死亡的被保險人，其家屬或實際支出殯葬費用者，可申請這筆一次性給付。金額計算方式是以死亡當月的投保金額為基準，發給5個月，標準金額為91,410元。

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勞保局特別提醒，這筆給付必須在被保險人死亡次日起5年內提出申請，若超過期限，勞保局將不予受理。

除了今日入帳的喪葬給付，6月下旬也會有多筆年金、勞保與農保相關津貼陸續發放。像是：

6月19日將先發放國民年金的生育給付。

6月20日會撥付農民月退休儲金與老農津貼。

6月25日則有國民年金保險老年基本保證年金及原住民給付進帳。

6月26日也會發放另一筆國民年金的生育給付。

6月27日則是勞保與災保相關的年金補助，包括勞保年金、災保年金、災保失能照護補助，另有勞退月退休金（首發案）也在同日撥付。

至於6月30日，將進入高峰期。當天將集中撥付共計8項款項，內容包含如下：

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助。

國保身心障礙年金給付併計勞保年資。

國民年金保險老年年金給付。

國民年金保險喪葬給付。

國民年金保險遺屬年金。

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。

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