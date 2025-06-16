00706L、00673R跌破7元觸及交易管控　7/2起展開反分割避免淨值過低

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

以色列空襲伊朗，國際油價大漲，期元大S&P原油反1（00673R）吸引投資人逢低進場，上周五（13）日單日成交量18.2萬張飆破歷史新高。法人對此指出，00673R是期信ETF，交易所會依照淨值下跌狀況進行管控，至6/12 00673R淨值僅6.73元，另一檔期元大S&P日圓正2（00706L）淨值也僅6.37元，因此兩檔ETF將自7/2起展開反分割投票尋求淨值回升，建議逆勢買進投資人，可積極參與先尋求淨值回升，避免後續風險。

油價短線飆漲，積極型的投資人採取「逆勢交易」，00673R大跌之際進場操作，押注盤勢將在事件緩和後反轉，帶動期元大S&P原油反1在6/13成交量衝上18.2萬張，改寫掛牌以來歷史新高，投資人數單周並增加29.6%，創2024/10/5以來最大周增幅。

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至於日圓對美元近年呈現弱勢，國內唯一日圓槓桿ETF 00706L，投資人上周來到11,541人，近一年長期在萬人以上。

依元大投信ETF官網，期元大S&P日圓正2（00706L）因淨值持續低於7元，自2/29起已暫停信用交易、停止借券及當沖交易；期元大S&P原油反1 (00673R)則是6/11起淨值跌破7元，若10個營業日皆如此，將跟進限制，且兩檔ETF未來若再跌到5元、3元，還會有預收款券、限制買進。

法人指出，元大投信已宣布啟動反分割投票，若通過可使淨值回到20元以上，建議持有等反彈的投資人踴躍投票，避免兩檔ETF淨值過低。

據元大投信公告，00706L、00673R反分割議案預計7月24日以書面方式召開受益人會議，持有人將於7月2日起收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票即可完成。

