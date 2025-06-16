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股息達人出手！　華倫老師看準2優勢轉戰日股ETF

華倫老師跟著股神巴菲特錢進日本，抱緊一籃子龍頭企業穩穩賺

▲華倫老師跟著股神巴菲特錢進日本，抱緊一籃子龍頭企業穩穩賺。

圖文／鏡週刊

錢進日股魅力大，吸引存股達人華倫老師首度插旗日本，「20年來我都與股神同行啊！我的筆名『華倫』就是效法股神之名（華倫‧巴菲特），他加碼日本五大商社、長抱50年不賣，我也要卡位龍頭行情，穩中求勝。」華倫老師分析，今年科技股波動大，投資組合要平均，單一持股比重不超過15％，而台灣ETF大多是科技股，於是跟著巴菲特投資日本，買進一籃子具備「護城河」優勢的龍頭企業。

華倫老師長抱台灣的食品股、傳產股，投資訴求「穩中求勝」，21年來穩領股息再投入、滾大資產，如今達到年領股息逾270萬元。今年他的投資版圖轉攻日本市場，買進日股ETF，要跟著龍頭企業穩穩賺，而華倫老師瞄準的是2大優勢。

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1、堅固的護城河，制霸海內外

「巴菲特說過，要投資『護城河』夠深、夠寬廣的企業，因它們在國際市場上有不可取代的競爭力，例如五大商社的丸紅，是日本穀糧企業龍頭，就收購了北歐的養殖工廠，去挪威養鮭魚。」華倫老師說，國內市占稱霸還不夠，這類企業更積極拓展世界版圖，營運觸角更多元，持續擴大企業規模，競爭對手攻不進來，就能在市場上制霸。

以復華日本龍頭ETF（00949）為例，前10大持股有五大商社13％、豐田汽車14.87％、索尼11.6％、任天堂7.52％及服飾業迅銷4.47％等，其中迅銷旗下涵蓋Uniqlo、GU等品牌，穩坐亞洲快時尚霸主地位；至於任天堂則挾著強勢IP優勢，最新主機Switch 2上市後全球熱賣，股價飆出10年來新高，統計至6/4，任天堂今年以來漲幅31.5％，00949重倉布局，在日股ETF中最吃香。

「錢進海外市場，我仍抱持『睡得著覺』的概念，不會單押個股，所以我買ETF、買龍頭企業、買民生消費類為主。」華倫老師說，買ETF是投資一籃子龍頭企業幫你賺錢，且涵蓋多元產業，還能分散風險。

2、與股神同行，抱緊龍頭股

事實上，華倫老師在3年前就轉戰海外，買進美股ETF，他的投資腳步仍是與股神同行，「當時巴菲特最大持股是蘋果，讓我對美股ETF的成分股產生興趣，開始研究。」

今年他發現日股價值，也擁抱日股ETF，他發現，日本企業經過多年的改革，公司治理與股東回報意識大幅提升，加上日圓貶值帶動出口競爭力，讓日股成為全球資金的焦點，「這些龍頭企業不再是傳統的日本公司，它們的業務遍布全球，懂賺、錢多、各方制霸，根本就是國際化隱形冠軍。」


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關鍵字： 鏡週刊ETF投資理財

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