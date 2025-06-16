裁員3千人還不夠　英特爾宣布繼續開鍘核心晶圓廠員工

▲英特爾。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國晶片大廠英特爾（Intel）計畫自今年7月中起，在其位於美國俄勒岡州（Oregon）矽森林園區（Silicon Forest campus）的生產廠區展開新一波裁員行動，首批裁減作業預計將於本月底完成。

根據《Oregon Live》取得的內部訊息顯示，此次裁員主要針對Intel Foundry的製造群組，並以重組為名，預計將會減少中階管理職，強化對工程與技術人力的資源集中。儘管公司並未公開具體裁員人數，但信中明言，裁員計畫已成定案，未來若有必要，仍可能擴大裁員範圍。

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英特爾在聲明中強調，這項決策是公司試圖轉型為「更精實、更快速、更有效率」企業的一環，重點在於簡化組織架構與賦能工程團隊，以提升對市場需求的反應速度與執行力。

英特爾表示，公司在制定這些裁員策略時經過深思熟慮，並承諾將以「關懷與尊重」對待每一位受影響員工。

根據公開資料，截至2024年12月，英特爾全球總員工數為108,900人，與先前一輪裁員前相比已減少約15,000人。在俄勒岡的生產設施方面，原先約有23,000名員工，其中已有約3,000人遭裁撤，目前仍保有約20,000名員工，顯示該地區仍是英特爾的重要生產基地之一。

不過，英特爾並未透露本次Intel Foundry重組具體波及的職位數量。但報導中提到，有其他部門的員工透露，各部門被賦予一定的成本削減目標，只要達成即可自行決定裁員方式。這表示除了晶圓廠部門外，公司整體可能正處於更廣泛的重整中。

在生產層面，英特爾在俄勒岡擁有D1X與D1D兩座晶圓廠，即便其生產流程高度自動化，仍需大量仰賴技術操作人員、工程師與分析人員來維持日常營運。

業界人士指出，像是製程工程師、具備極紫外光（EUV）製程經驗的專業技術人員屬於不可或缺的核心職位，預計不會被納入裁員名單之中。

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