年收入未達標「新青安」遭拒？　一銀、彰銀、台企銀澄清支持政策

▲看屋示意圖。（圖／記者張雅雲攝）

記者巫彩蓮／台北報導

「新版青年安心成家」（新青安）再傳爭議，近期有一名台中男子欲購買總價約1200萬元的預售屋，進入到貸款流程，卻遭建商合作的公股銀行以「年薪未達150萬元」為由勸退，而今（16）日一銀、彰銀、台企銀等行庫相繼發出聲明支持政府「新青安」政策。

一銀表示，只要符合新青安資格，即借款人本人、與其配偶及未成年子女均無自有住宅者，皆可向本行提出申請；新青安貸款審查原則遵照主管機關及銀行公會相關授信規範辦理，依資金用途、信用狀況及支出所得比等條件綜合考量後據以核貸，落實自住目的；為協助民眾控管風險，一銀將主動關懷及提醒申貸民眾，購屋貸款資金龐大，且不動產轉讓流動性低，須審慎評估本身財務條件及還款能力，以維護良好信用。

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彰銀強調，「新青安」貸款之核貸，均依據主管機關相關徵審授信規範，審慎評估個案的資金用途、償還來源、債權保障等情形，並綜合考量申貸民眾的信用狀況、收支比及還款能力等條件，核給適度之融資額度，並非依單一條件決定。

此外，為協助申請人有效管控財務風險，若評估申請人收入與負債顯不相當、影響未來償債能力時，該行主動關懷客戶及提醒申貸民眾購屋貸款資金龐大，不動產轉讓流動性較低，須審慎評估本身財務能力並控管財務風險，以避免未來房市波動影響還款能力，維護自身良好信用。

台企銀指出，自「新青安」貸款開辦以來積極配合推動，協助無自有住宅家庭購屋自住，凡借款人本人、配偶及未成年子女無自有住宅者，即可提出申請，「新青安」貸款均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾之信用狀況、負債所得比及還款能力等條件綜合評估。