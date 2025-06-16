以伊戰爭油價大漲　法人估航空受衝擊最大、貨櫃船運次之

▲法人估油價大漲航空受影響最大。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

以色列13日攻擊伊朗，油價大漲；14日轉攻擊石油設施，今(16)日有法人出報告指出，衝擊最大的是航空，其次是貨櫃船運，散裝船不受影響，因燃油成本站航空業約三成，佔貨櫃船運約二成，散裝船主要是把整艘船租給客戶，燃油成本由客戶自行負擔，航商幾乎不受油價漲跌影響。

法人指出，本月15日，伊朗革命衛隊指揮官柯薩里(Sardar Esmail Kowsari)警告，「正在考慮封鎖荷莫茲海峽。該海峽介於伊朗與阿曼之間）是進入波斯灣的水道，每天約1/5的國際石油通過。

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先前，布蘭特原油已從今年低點5月4日的每桶58.95美元，上漲至6月12日69.36美元，累計上漲10.41美元。6月13日以色列攻擊伊朗，13日當日，布蘭特原油上漲至74.23美元，單日上漲 4.87美元，單日漲幅7%。



5月4日~6月13日，布蘭特原油累計上漲15.28美元，累積漲幅26%；燃油成本比重高的產業，所受衝擊持續升高。

另貨櫃船運美西線實際運價近期下跌5成，跌幅遠超過6月13日SCFI美西線航商報備運價跌幅26%，凸顯航商迫於供給過剩，急於搶貨。運價暴跌，又遇上油價大漲，貨櫃航商面臨雙重利空；而未來三年，新船爆量的影響下，供給過剩很難改善。

依2024年石油產量，伊朗名列全球第7大產油國，前三大是美國第1、沙烏地第2、俄羅斯第3 。