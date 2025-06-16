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和迅預計最快年底提上櫃申請　更換台新證券為輔導券商

▲▼左為和迅董事長黃濟鴻，右為台新證券董事長郭嘉宏。（圖／和迅提供）

▲左為和迅董事長黃濟鴻，右為台新證券董事長郭嘉宏。（圖／和迅提供）

記者高兆麟／台北報導

和迅生命科學（6986）近日更換主辦輔導推薦券商為台新證券，預計最快將於今年底提出上櫃申請。和迅以「異體間質幹細胞新藥開發」與「細胞治療CMO/CDMO服務」雙軌並進的策略，成功打造穩健的營運模式。透過穩定CMO/CDMO的現金流持續投入新藥研發，並積極布局未來技術授權與新藥權利金收入，展現強勁的市場競爭力與發展潛力。

2024年，和迅營收新台幣2.86億元，年增119.36%，稅後淨利新台幣1.47億元，年增339.62%，EPS 3.2元，年增332.43%。和迅受惠近年來外泌體應用需求呈現大幅成長的趨勢，公司憑藉將幹細胞培養與外泌體生產技術授權予集研生醫，認列簽約金及部分里程碑金挹注整體營收，加上既有CMO/CDMO客戶臨床試驗進度推進，使營收、稅後淨利及EPS皆較2023年呈現倍數成長。2025年首季營收即達新台幣5,075.2萬元，較去年同期大幅成長159.44%。

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台新證券長期深耕輔導生技產業，包括保瑞、思必瑞特…等皆有亮眼的成績，台新看好和迅於再生醫療與CDMO領域的成長潛力，順利爭取成為主辦輔導推薦券商，未來，台新證券將充分發揮專業優勢，協助和迅有效整合資本市場資源，加速公司成長步伐，提升營運效能與市場競爭力，創造公司與股東價值最大化，共築雙贏願景。

和迅以臍帶間質幹細胞為核心，專注於心血管與退化性疾病等重大適應症的異體幹細胞新藥開發。同時，憑藉自建GTP認證細胞製備廠房與研發實力，提供細胞與其衍生物的委託開發與製造（CMO/CDMO）全方位服務，及完善的終端產品無菌充填系統，打造完整的產業服務鏈。

目前和迅擁有9條自動化生產線，包含10公升等級的細胞培養產能、100公升等級的外泌體產能，以及每日萬劑規模的無菌填充線。不僅位居台灣三大細胞製造廠之列，更以業界最高稼動率穩居領先地位，充分展現其優異的產能管理能力與高度市場認可。同時，和迅亦是目前國內極少數已實現穩定獲利的再生醫療公司之一，更是顯示其商業模式與營運體質具備高度成熟與可持續性。

依據Grand View Research市場研究報告，全球再生醫療市場規模於2025年預估達413.6億美元，至2030年將成長至900.1億美元，CAGR達16.8%，其中細胞治療CDMO市場規模於2025年預估達81.2億美元，至2030年將成長至274.5億美元，CAGR達27.6%，市場商機可觀。和迅在新藥開發、CDMO服務與外泌體三大核心業務的帶動下，營運動能持續增強，未來將持續擴大技術優勢與市場布局，在快速成長的再生醫療產業中把握發展契機，創造更亮眼的營運表現。

關鍵字： 和迅

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