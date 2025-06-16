00949調整成分股7進7出 新增瑞可利控股、本田汽車

國內規模最大、受益人數最多的日股ETF-復華日本龍頭（00949）完成年度成分股調整，7進7出，其中前十大持股2進2出，新增瑞可利控股、本田汽車，刪除住友商事、日立製作所。

和迅預計最快年底提上櫃申請 更換台新證券為輔導券商

2024年，和迅營收新台幣2.86億元，年增119.36%，稅後淨利新台幣1.47億元，年增339.62%，EPS 3.2元，年增332.43%。和迅受惠近年來外泌體應用需求呈現大幅成長的趨勢，公司憑藉將幹細胞培養與外泌體生產技術授權予集研生醫，認列簽約金及部分里程碑金挹注整體營收，加上既有CMO/CDMO客戶臨床試驗進度推進，使營收、稅後淨利及EPS皆較2023年呈現倍數成長。2025年首季營收即達新台幣5,075.2萬元，較去年同期大幅成長159.44%。

以伊戰爭油價大漲 法人估航空受衝擊最大、貨櫃船運次之

以色列13日攻擊伊朗，油價大漲；14日轉攻擊石油設施，今(16)日有法人出報告指出，衝擊最大的是航空，其次是貨櫃船運，散裝船不受影響，因燃油成本站航空業約三成，佔貨櫃船運約二成，散裝船主要是把整艘船租給客戶，燃油成本由客戶自行負擔，航商幾乎不受油價漲跌影響。

萬海表明會盡力保護旺春輪上剩餘貨物 未造成任何油汙染

萬海航運昨(15)晚發文說明WAN HAI 503「旺春輪」船舶火災事件，指出失蹤船員搜救中，船隻正被拖往遠離印度海岸的西方海域，以保護印度沿岸的海洋與漁業資源，未造成任何油汙染事件，公司會盡力保護船上剩餘貨物。

快訊／日圓「0.2082」直逼史上最甜 10萬台幣多換5.5萬日圓

非美貨幣看升，新台幣今（16）日在亞幣表現相對強勢，台銀日圓現鈔賣出價因此掛出「0.2082」的甜甜價，為去年7月12日以來最甜，拿新台幣10萬元可較今年4月間多換5.5萬日圓，臨櫃換匯詢熱度激增。

年收入未達標「新青安」遭拒？ 一銀、彰銀、台企銀澄清支持政策

「新版青年安心成家」（新青安）再傳爭議，近期有一名台中男子欲購買總價約1200萬元的預售屋，進入到貸款流程，卻遭建商合作的公股銀行以「年薪未達150萬元」為由勸退，而今（16）日一銀、彰銀、台企銀等行庫相繼發出聲明支持政府「新青安」政策。

181萬人注意！8檔台股ETF明除息 今最後上車日

根據統計群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣AI50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高股息（00730）、富邦特選高股息（00900）共8檔台股ETF明（17）日將除息，上述8檔ETF合計有181萬名受益人，今（16）日是投資人參與本次配息的最後上車日，進一步觀察，若以預估年化配息率來看00919本次配息年化配息率12.8%最高，也是唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續9季年

00706L、00673R跌破7元觸及交易管控 7/2起展開反分割避免淨值過低

以色列空襲伊朗，國際油價大漲，期元大S&P原油反1（00673R）吸引投資人逢低進場，上周五（13）日單日成交量18.2萬張飆破歷史新高。法人對此指出，00673R是期信ETF，交易所會依照淨值下跌狀況進行管控，至6/12 00673R淨值僅6.73元，另一檔期元大S&P日圓正2（00706L）淨值也僅6.37元，因此兩檔ETF將自7/2起展開反分割投票尋求淨值回升，建議逆勢買進投資人，可積極參與先尋求淨值回升，避免後續風險。

經濟部更新出口管制實體清單「增601個」 華為、中芯全在內

在外媒報導台灣已將中國的華為和中芯國際列入其出口管制名單後，經濟部也公告，證實有關媒體報導經濟部國際貿易署網站公布將中國大陸華為科技、中芯國際等公司納入我國實體名單事一事，經濟部此次也新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國大陸涉及武擴活動等601個實體。

壽險金控雙雄借券比超標 並列16檔注意股

壽險金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）今（16）日因近6個營業日借券賣出比重超標，並列16檔注意股。