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00949調整成分股7進7出　新增瑞可利控股、本田汽車

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國內規模最大、受益人數最多的日股ETF-復華日本龍頭（00949）完成年度成分股調整，7進7出，其中前十大持股2進2出，新增瑞可利控股、本田汽車，刪除住友商事、日立製作所。

復華投信表示，此次其他新增持股還納入今年來股價表現優於大盤的遊戲大廠萬代南夢宮控股(Bandai Namco)、全球最大碳纖維生產商東麗(Toray)、在全球航運業佔有重要地位的商船三井(Mitsui)，以及兩檔醫藥股大塚控股(Otsuka)、安斯泰來製藥(Astellas Pharma)。

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目前證交所掛牌交易的日股ETF共有9檔（不含槓反），根據證交所及集保結算所最新統計(截至2025/6/13)，復華日本龍頭(00949)資產規模46.3億元、受益人數2.47萬人皆為同類型之冠。

復華投信表示，00949追蹤指數為NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數，挑選30檔日本最具全球競爭力大型產業龍頭股，主題涵蓋優勢製造業、日本商社、關鍵半導體及娛樂消費業，最新一次成分股調整納入醫療、汽車、航運等產業，讓布局更為分散，除了可兼顧盤勢類股輪動之外，亦可因應今年來不確定性增高的政經情勢變化。

00949每年6月進行成分股調整，此次調整7進7出，新增瑞可利控股、本田汽車、大塚控股、萬代南夢宮控股、安斯泰來製藥、商船三井、東麗；刪除牧田、住友商事、日本電產、優妮嬌聯、日立製作所、山葉發動機、住友金屬礦業。
 

關鍵字： 投資ETF股票調整證交所

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