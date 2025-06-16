港務公司董事長李賢義、航運學會監事王烑炫　當選今年海運有功人員

▲台灣港務公司董事長李賢義當選今年海運有功人員。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

航海節籌備會今(16)日公布第七十一屆航海節海運有功暨模範航港從業人員選拔結果，台灣港務公司董事長李賢義、航運學會監事王烑炫 當選今年海運有功人員，另有42人當選模範航港從業人員，將於7月11日航海節慶祝大會上頒獎表揚。

評審委員指出，李賢義在港務公司任內展現卓越的經營管理能力，以前瞻性的策略思維與務實的執行力，提升港埠營運效能、強化自由港

區競爭力、發展離岸風電產業及推動數位轉型等方面取得顯著成效，為台灣國際商港的永續發展奠定堅實基礎，成功打造更具競爭力、安全、智慧且綠色的現代化港口，對國家發展與航運界貢獻卓著。

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中華航運學會監事王烑炫，原任陽明海運資深副總經理一職，任內主導設計首套貨櫃調度作業系統，率先導入目標管理制度(KPI)，透過聯營合作模式，創造航線滿載佳績，退休後仍持續奉獻所學，於各校培育航運管理人才，以卓越專業能力推動企業發展，透過學術傳承為我國航運產業注入新血，在航運界貢獻受到肯定。

模範航港從業人員42名，包括航政機關及港務公司12名、船舶運送業8名、船務代理業3名、海運承攬運送業3名及其他航運團體部份18名。