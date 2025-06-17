新台幣觸29.46元急煞！ 彭博曝央行十點前1動作阻升

新台幣升升不息，市場熱議央行出手穩匯痕跡，外媒《彭博社》今（17）日指出，多位知情人士透露，央行今日上午盤中要求部分銀行避免替出口商賣出美元，且「交易時間要延到10點以後」。

黃仁勳回防！ 外媒曝輝達7月首次參加中國供應鏈展覽

根據外媒路透社報導，NVIDIA將於 7 月首次參加在北京舉行的大型供應鏈博覽會。

台股ETF今8檔除息逾半達陣 00919填息1成、爆量居成交王

今（17）日有群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣AI50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高股息（00730）、富邦特選高股息（00900）共8檔台股ETF除息，00919配息0.72元，息值最高，今日最高來到21.86元，填息約1成多，00730、00921、00952、00934等四檔則完成填息。

麗嬰房出售上海公司股權 股價直奔漲停鎖死

麗嬰房（2911）啟動轉型計劃，昨（16）日宣布出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，並已與特定投資人達成合作意向，預計交易價格將介於人民幣3.7～4.2億元（折合新台幣15.2～17.2億元），受到此一利多消息激勵，今（17）日跳空開高，直奔5.72元漲停價位，漲停委買張數670多張。

新台幣狂升！ 衝29.46元驚刷3年新高

新台幣兌美元今（18）開盤報29.51元，隨後再升6分，一度衝至29.46元，續刷3年新高。匯銀主管憂心忡忡指出，新台幣16日下午盤閃見29.4元後央行出手維持市場秩序，但今天一開盤又來到29.46元，「很怕會成為常態」。

王文洋2聲明反擊包養產子爭議 「有心人士爆料索討金錢」

台塑集團已故創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋捲入包養宋姓女大生產子案，週刊今（17）日再度爆料有劉姓女子也自稱替王文洋生下1子，但只拿到200萬元，且都是由番薯台許姓前總經理媒介；對此，王文洋委託永然律師事務所發出兩大聲明，表示劉姓女子所述諸多不實，且有心人士刻意向媒體爆料意圖索討金錢，更令王文洋深感恐懼。

AIA攜手彰銀 共推高資產戶傳承保單

在面對高齡化社會與長壽的健康風險，金融機構有責任提供更貼近需求的服務，AIA友邦人壽首次與彰化銀行合作推廣「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」，適合資產傳承需求的族群，可長期累積現金價值，同時享有身故及完全失能保障，充分符合長壽社會下對保險保障延伸的實際需求，是完善個人與家庭面對未來風險的堅實後盾。

長榮航空與桃空職工達成共識 雙方續簽團協創雙贏

長榮航空（2618）與桃園市空服員職業工2022年續簽之團體協約將於今年7月5日屆期，長榮航空今日表示，雙方透過5次意見交流、2次協商會議，今日以公司所提團體協約版本達成合意，將擇期完成續簽，共創勞資雙贏。

華新科：匯率影響第2季表現 擴日本大馬物流發貨

華科事業群旗下被動元件廠華新科董事長焦佑衡今天表示，匯率可能影響第2季表現，盼是短期因素；關稅政策未明，華新科等待塵埃落定，因應客戶出貨多元化需求，華新科擴大日本和馬來西亞物流發貨倉庫。

廣越訂單一路旺到9月 董座：匯率是最大變數

羽絨服代工大廠廣越今天召開股東會，董事長吳朝筆表示，隨客戶庫存調整結束，今年需求強勁復甦，訂單非常旺，廣越剛公布5月營收創同期新高，接下來會一路旺到9月，唯一最大變數是匯率。