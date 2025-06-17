快訊／21萬股民喜迎！ 00939月配0.068元刷新高

擁有逾21萬受益人的月配息台股ETF統一台灣高息動能（00939）今（17）日公告最新一波配息，意外上調至0.068元，為掛牌來新高，預計7月1日除息，最後買進日為6月30日，7月23日入帳。

新台幣觸29.46元急煞！ 彭博曝央行十點前1動作阻升

新台幣升升不息，市場熱議央行出手穩匯痕跡，外媒《彭博社》今（17）日指出，多位知情人士透露，央行今日上午盤中要求部分銀行避免替出口商賣出美元，且「交易時間要延到10點以後」。

黃仁勳回防！ 外媒曝輝達7月首次參加中國供應鏈展覽

根據外媒路透社報導，NVIDIA將於 7 月首次參加在北京舉行的大型供應鏈博覽會。

台股ETF今8檔除息逾半達陣 00919填息1成、爆量居成交王

今（17）日有群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣AI50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高股息（00730）、富邦特選高股息（00900）共8檔台股ETF除息，00919配息0.72元，息值最高，今日最高來到21.86元，填息約1成多，00730、00921、00952、00934等四檔則完成填息。

麗嬰房出售上海公司股權 股價直奔漲停鎖死

麗嬰房（2911）啟動轉型計劃，昨（16）日宣布出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，並已與特定投資人達成合作意向，預計交易價格將介於人民幣3.7～4.2億元（折合新台幣15.2～17.2億元），受到此一利多消息激勵，今（17）日跳空開高，直奔5.72元漲停價位，漲停委買張數670多張。

新台幣狂升！ 衝29.46元驚刷3年新高

新台幣兌美元今（18）開盤報29.51元，隨後再升6分，一度衝至29.46元，續刷3年新高。匯銀主管憂心忡忡指出，新台幣16日下午盤閃見29.4元後央行出手維持市場秩序，但今天一開盤又來到29.46元，「很怕會成為常態」。

王文洋2聲明反擊包養產子爭議 「有心人士爆料索討金錢」

台塑集團已故創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋捲入包養宋姓女大生產子案，週刊今（17）日再度爆料有劉姓女子也自稱替王文洋生下1子，但只拿到200萬元，且都是由番薯台許姓前總經理媒介；對此，王文洋委託永然律師事務所發出兩大聲明，表示劉姓女子所述諸多不實，且有心人士刻意向媒體爆料意圖索討金錢，更令王文洋深感恐懼。

萬海透過大陸代理行發信給客戶 要求貨物切勿瞞報、漏報與錯報

萬海航運華南-印度航線「旺春輪」發生火災事件後，昨(16)日在中國大陸透過代理行發信給客戶，要求所有客戶必須如實、正確地申報貨物。任何關於貨物的瞞報、漏報、錯報等申報不實行為，承運人有權依據雙方訂立運輸合同時的約定，向貨方收取違約金。大陸官方也發動打擊船載危險貨物謊報瞞報「百日攻堅」行動。

群益預估下半年指數21000～25000點 投資掌握AI成長趨勢

群益金融集團於今（17）日舉辦「2025年第三季投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢，並介紹最新「群益贏家Pro」APP。由於台股指數與美國科技股指數呈現高度正相關，群益預估2025年下半年台股指數區間為21000～25000點。

5檔台股ETF換股開獎 00713規模逾1500億大變動

台灣指數公司今（17）日公告5檔台股ETF換股，其中規模最大的元大台灣高息低波ETF（00713）15進15出變動最大，而今年3月才掛牌的保德信台灣市值動能50（009803）也出現首度換股，5檔ETF換股今日盤後生效，市場緊盯逾千億資金流轉。