5檔台股ETF換股開獎　00713規模逾1500億大變動

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台灣指數公司今（17）日公告5檔台股ETF換股，其中規模最大的元大台灣高息低波ETF（00713）15進15出變動最大，而今年3月才掛牌的保德信台灣市值動能50（009803）也出現首度換股，5檔ETF換股今日盤後生效，市場緊盯逾千億資金流轉。
元大台灣高息低波ETF（00713）：15進15出
00713追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」，規模達1506.05億元，受益人數42.09萬人，調整明細如下：
成分股新增15檔：
豐興（2015）、仁寶（2324）、華碩（2357）、可成（2474）、國產（2504）、榮運（2607）、華航（2610）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、第一金（2892）、德律（3030）、文曄（3036）、瑞鼎（3592）、矽格（6257）、帝寶（6605）
成分股刪除15檔：
統一（1216）、長榮鋼（2211）、漢唐（2404）、聯發科（2454）、潤弘（2597）、裕民（2606）、遠東銀（2845）、華南金（2880）、智易（3596）、和碩（4938）、中磊（5388）、上海商銀（5876）、群益證（6005）、洋基工程（6691）、至上（8112）
永豐智能車供應鏈ETF（00901）：4進4出
00901追蹤「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」規模14.21億元，受益人1.11萬人，增刪明細如下：
新增4檔：
川湖（2059 ）、友達（2409）、奇鋐（3017）、穩懋（3105）
刪除4檔：
台泥（1101）、華邦電（2344）、信邦（3023）、嘉澤（3533）
新光台灣半導體30ETF（00904）：2進2出
00904追蹤「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」規模15.59億元，受益人1.33萬人
新增2檔：
創見（2451）、頎邦（6147）
刪除2檔：
威盛（2388）、精材（3374）
永豐優息存股ETF（00907）：8進8出
00907追蹤「臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數」規模39.65億元，受益人3.4萬人，增刪明細如下：
成分股新增8檔：
亞泥（1102）、東陽（1319）、中興電（1513）、正新（2105）、台灣高鐵（2633）、台中銀（2812）、群益證（6005）、億豐（8464）
成分股刪除8檔：
台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、華新（1605）、大成鋼（2027）、華南金（2880）、國泰金（2882）、第一金（2892）
PGIM保德信臺灣市值動能50（009803）：9進9出
009803追蹤「臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」規模達16億元，受益人0.83萬人，首次換股增刪明細如下：
成分股增9檔：
聯電（2303 ）、金像電（2368）、萬海（2615）、王品（2727）、玉山金（2884）、智易（3596）、世芯-KY（3661）、中租-KY（5871）、台表科（6278）
成分股刪除9檔：
聯強（2347）、國產（2504）、兆豐金（2886）、玉晶光（3406）、和碩（4938）、瑞儀（6176）、旭隼（6409）、保瑞（6472）、寶成（9904）
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