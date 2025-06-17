快訊／台股收盤大漲161.69點　台積電漲20元至1045

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（17日）開高走高，加權指數終場大漲161.69點，以22211.59點作收，漲幅0.73％，成交量3622.57億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲122.69點開出，指數開高走高，盤中最高達22331.69點，最低22118.46點，終場收在22211.59點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1045元，漲幅1.95％；鴻海（2317）維持平盤至155元；聯發科（2454）上漲20元至1275元；廣達（2382）下跌3元來到283元；長榮（2603）上漲3元至245元。
今天漲幅前5名個股為順德（2351）上漲7.1元，漲幅10％；億泰（1616）上漲3.75元，漲幅10％；麗嬰房（2911）上漲0.52元，漲幅10％；LINEPAY（7722）上漲56元，漲幅9.91％；有成精密（4949）上漲5.4元，漲幅9.89％。
跌幅前5名個股則為熙特爾-創（7740）下跌12.5元，跌幅5.76％；南亞（1303）下跌1.55元，跌幅5.12％；智邦（2345）下跌38元，跌幅4.83％；台化（1326）下跌1.1元，跌幅4.4％；國精化（4722）下跌3.1元，跌幅4.02％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|順德（2351）
|78.1
|▲7.1
|▲10.0％
|億泰（1616）
|41.25
|▲3.75
|▲10.0％
|麗嬰房（2911）
|5.72
|▲0.52
|▲10.0％
|LINEPAY（7722）
|621.0
|▲56.0
|▲9.91％
|有成精密（4949）
|60.0
|▲5.4
|▲9.89％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|熙特爾-創（7740）
|204.5
|▼12.5
|▼5.76％
|南亞（1303）
|28.7
|▼1.55
|▼5.12％
|智邦（2345）
|749.0
|▼38.0
|▼4.83％
|台化（1326）
|23.9
|▼1.1
|▼4.4％
|國精化（4722）
|74.0
|▼3.1
|▼4.02％
資料來源：證交所
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