快訊／台股收盤大漲161.69點　台積電漲20元至1045

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（17日）開高走高，加權指數終場大漲161.69點，以22211.59點作收，漲幅0.73％，成交量3622.57億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲122.69點開出，指數開高走高，盤中最高達22331.69點，最低22118.46點，終場收在22211.59點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1045元，漲幅1.95％；鴻海（2317）維持平盤至155元；聯發科（2454）上漲20元至1275元；廣達（2382）下跌3元來到283元；長榮（2603）上漲3元至245元。

今天漲幅前5名個股為順德（2351）上漲7.1元，漲幅10％；億泰（1616）上漲3.75元，漲幅10％；麗嬰房（2911）上漲0.52元，漲幅10％；LINEPAY（7722）上漲56元，漲幅9.91％；有成精密（4949）上漲5.4元，漲幅9.89％。

跌幅前5名個股則為熙特爾-創（7740）下跌12.5元，跌幅5.76％；南亞（1303）下跌1.55元，跌幅5.12％；智邦（2345）下跌38元，跌幅4.83％；台化（1326）下跌1.1元，跌幅4.4％；國精化（4722）下跌3.1元，跌幅4.02％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 順德（2351） 78.1 ▲7.1 ▲10.0％ 億泰（1616） 41.25 ▲3.75 ▲10.0％ 麗嬰房（2911） 5.72 ▲0.52 ▲10.0％ LINEPAY（7722） 621.0 ▲56.0 ▲9.91％ 有成精密（4949） 60.0 ▲5.4 ▲9.89％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 熙特爾-創（7740） 204.5 ▼12.5 ▼5.76％ 南亞（1303） 28.7 ▼1.55 ▼5.12％ 智邦（2345） 749.0 ▼38.0 ▼4.83％ 台化（1326） 23.9 ▼1.1 ▼4.4％ 國精化（4722） 74.0 ▼3.1 ▼4.02％

資料來源：證交所