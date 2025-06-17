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張紜萍從旅遊業轉戰房仲業　晉升年薪百萬一族

張紜萍從旅遊業轉戰房仲業 晉升年薪百萬一族（圖／永慶房屋提供）

▲原本從事旅遊業的張紜萍選擇轉職到永慶房屋挑戰業務工作，為自己創造高收入。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

在不動產市場中，能夠屹立不搖的經紀人員，往往擁有不只是服務技巧，而是一種信念。張紜萍就是最佳的例子：她在今年首季，以誠實與透明服務，創造出比去年同期更亮眼的業績，證明了「誠實才是成交起點」的力量。

品牌後盾，讓經紀人員能安心服務客戶
作為永慶房屋的業務，張紜萍非常清楚，若沒有堅強的後台，就難以面對瞬息萬變的房市。永慶品牌在台灣市場佔有重大影響力，總部不僅及時掌握政府政策、稅務細節，更會一併提供應對方案，讓一線經紀人員無需獨自摸索。例如，當政府推出新的打炒房措施時，公司便會立即分析政策內容，提醒團隊哪些族群會受影響，並推出調整方案，輔助業務以最新的資訊持續服務好每位客戶。

張紜萍從旅遊業轉戰房仲業 晉升年薪百萬一族（圖／永慶房屋提供）

▲透過師徒制指導累積實戰經驗，搭配團隊合作的工作模式，讓業務新人能高效安心學習。

新人起手就穩 收入保障創造信心
回顧自己加入永慶的初心，她表示當初畢業後進旅行社擔任助理，升任機會因新冠疫情被打斷，讓她重新評估職涯道路，當看到朋友轉職永慶房屋後享有「新人前 12 個月，每月 5 萬元收入保障」時，立刻決定跟進，不只是新人時期有穩定收入，更代表企業願意給予新人成長時間與資源。

根據主計處統計，年輕族群的平均薪資，往往難以達到 60 萬，永慶的保障收入制度無疑具有強大吸引力。多數人只需專心學習、不必擔心基本生活，便能安心學習房地產專業知識，快速累積實力。

張紜萍從旅遊業轉戰房仲業 晉升年薪百萬一族（圖／永慶房屋提供）

▲張紜萍在永慶成功晉升年薪百萬一族，為自己創造工作與生活皆精采的人生。

師徒制搭配團隊合作 快速縮短學習時間
除了新人收入保障的支持，永慶的「一對一師徒制度」是張紜萍新人時期快速成長的重要推手，她回憶，一開始見客戶、打電話都很緊張，但師父總帶在旁邊教她怎麼開口、怎麼理解客戶需要、怎麼應對疑問；漸漸地，她也累積許多實戰經驗，半年後能獨立完成看屋與成交流程。

且在永慶強調的「團隊合作」的企業文化，讓張紜萍不必孤軍奮戰，而是能借力合作、放大成果，讓每個人的特長都能在團體中被放大。張紜萍分享：「只要有心學習，團隊所有人都可以是自己的老師，借鏡前輩的心路歷程、學習成功經驗，就能轉化為自己的成長養分，正因為有團隊的協力，才能安心衝刺業績，現在自己也願意將經驗轉化為力量，幫助更多後進者。」

晉升年薪百萬一族 張紜萍工作與生活雙豐收
持續耕耘之下，加入永慶 5 年的張紜萍，已穩穩成為百萬年薪一族，不僅買了車，也在去年下訂預售屋，為資產做長期規劃，她鼓勵對不動產業有興趣的求職者，可以放下顧慮、趁早入行學習，經營自己的服務技巧與人脈，只要保持積極的態度，加上永慶房屋的資源，想做出成績真的不難。

2025 年，永慶房屋將在雙北市新展10店，持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月五萬的收入保障，新人保障期過後，第13個月起的最低收入保障3.8萬元，只要業績達標每月都可以晉升加薪。底薪最高可達 7.5 萬元，業績獎金額外計算，此外，永慶房屋業務每月最高可休10天，全年最多36天有薪福利假，特休另計！歡迎想挑戰高薪的求轉職者，上網搜尋「永慶房屋」。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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