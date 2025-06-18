股民歡呼！00949加入萬代、東麗等七大日股王牌！打造日股最強龍頭陣容！

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日股ETF人氣王復華日本龍頭（00949）投資布局再優化！今年6月例行成分股調整，新納入東麗、大塚控股、本田汽車、萬代南夢宮控股等七大日企龍頭，產業布局從原本聚焦製造、消費、商社、半導體，擴展至醫療、汽車、航運等關鍵領域，強化投資組合的防禦性與成長性，有望進一步推升長線績效。

根據CMoney資料，截至6月16日，台灣上市日股ETF中，復華日本龍頭（00949）無論規模或受益人數，均穩居第一，規模達46.3億元，受益人數突破2.4萬人。今年以來報酬率亦名列日股ETF前三強，展現其選股實力與市場吸引力。

相較於僅依市值與流動性篩選的傳統市值型ETF，00949更進一步納入「基本面穩健」與「海外營運強勁」兩大選股條件，精選難以被取代的日本優質企業，聚焦具護城河特質的國際級龍頭股，打造攻守兼備的長期配置選擇。

00949於6月例行調整成分股，採「7進7出」，新增全球汽車龍頭「本田汽車」、遊戲巨擘「萬代南夢宮控股」、全球最大碳纖維製造商「東麗」、日本第二大航運公司「三井商船」、日本最大人力資源業者「瑞可利」，以及兩大製藥龍頭「大塚控股」與「安斯泰來製藥」；同步剔除牧田、住友商事、日本電產、優妮嬌聯、日立製作所、山葉發動機及住友金屬礦業等表現相對疲弱個股，可望提升投資組合防禦力與長線成長潛力。

整體而言，00949此次調整成分股，仍延續「高市占、最具競爭優勢企業」的核心選股邏輯，新納入公司皆具全球領先地位與品牌護城河。產業配置也從原先聚焦製造、消費、商社、半導體等四大產業，擴展至醫療、汽車與航運等領域。提升配置多元化，兼具防禦性與成長性，不僅能掌握類股輪動契機，亦有助因應今年以來政經不確定性升高的局勢，穩健捕捉日股長線成長動能。