台股樂觀情緒重回高檔區　法人：下半年布局聚焦ACE

▲凱基證券估第三季之前，台股仍有修正風險。（圖／凱基證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基證券今 （17）日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，凱基投顧董事長朱晏民表示，股票評價已反映市場樂觀情緒重回高檔區，預估在第三季之前，台股可能面臨再次下修的風險，然而適度的修正將有助於第四季指數的回穩反彈，建議投資人因應市場波動採用「ACE配置」，即指另類資產（A）、固定收益（B）與優質股權（C）三大面向的配置。

受到川普關稅政策反覆影響，台股今年上半年經歷劇烈波動，全球市場2025下半年是否會再次受到美國關稅衝擊，成為投資人下一波關注焦點。

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朱晏民表示，近期隨著關稅戰緩和，加上AI算力需求快速成長，推動台股回升，但未來關稅戰負面影響將逐漸顯現。儘管美中達成暫時性協議，但在中美競爭大格局下，後續實際談判結果仍存在高度不確定性；此外，川普關稅政策帶來的負面效應已經浮現，將影響經濟成長和通膨壓力，台灣的供應鏈與美國經濟高度相關，台股的獲利展望也可能將下修。

由於關稅提前拉貨，下半年消費性產品高機率將旺季不旺，惟股票評價已反映市場樂觀情緒重回高檔區，而AI的強勁需求，依然是支撐隔年台股獲利成長的關鍵，尤其是評價適度修正後，年底前將更容易迎來資金的青睞。

針對大中華區投資市場展望，凱基香港首席投資總監梁啟棠指出，中美關係將持續「時鬆時緊」的新常態，中國有機會持續出現「Deepseek時刻」，出現越來越多科技上的突破，美國的動作也將會不斷提升，但無論關税上的談判結果怎樣，中美關係也將時好時壞，久而久之，市場的反應也將越來越平淡，而考量政策支持產業升級、人工智慧加速發展及宏觀經濟不確定性等多重背景，中、港股市建議增持的類股包含工業、互聯網、原物料、電信及醫療保健等。

另外，新加坡市場受到美國貿易政策及中國經濟復甦等因素影響，政府已下修經濟成長預期，但電子和金融服務等領域的優勢仍在，且預計將有新政策促進創新並穩定房地產市場，整體經濟有望保持穩定，惟近期成長空間有限。

資產配置策略方面，凱基證券財富管理處主管阮建銘以「變局方開展 配置當從容」為主題，提醒投資人聚焦三大變局，包含對等關稅談判、貨幣波動加劇、美國財政疑慮等，下半年市場恐再掀波瀾，建議投資人因應市場波動採用「ACE配置」：A是另類資產（Alternatives），例如布局黃金，抗通膨且抗波動；C為固定收益（Credit Selection），包含以短天期公債及高評等公司債進行鎖利，並透過分散至非美債券，降低單一美元貨幣貶值風險；最後E則是優質股權（Elite Stock），透過平衡配置循環股與防禦股，並可分散投資歐、英、日股，布局較不受關稅影響之內需產業，例如必需消費、公用事業等。

