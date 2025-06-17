群益預估下半年指數21000～25000點　投資掌握AI成長趨勢

▲群益金融集團舉行投資說明會，預估台股下半年高點落在25000點。（圖／群益證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

群益金融集團於今（17）日舉辦「2025年第三季投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢，並介紹最新「群益贏家Pro」APP。由於台股指數與美國科技股指數呈現高度正相關，群益預估2025年下半年台股指數區間為21000～25000點。

群益投顧預估，下半年因TACO交易代表金融市場對川普威嚇反應鈍化，第3季低點預估21000點。由於Fed主席鮑爾任期到2026年5月，第4季起市場將開始反應影子主席主張的大幅降息，資金行情再起，台股指數可望挑戰新高。

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投資風險來自外銷出口變動，主計總處甫下修下半年台灣經濟成長率預測值至1%，而且中國經濟競爭激烈，衝擊競爭者與全球經濟，與中國正面競爭的產業獲利衰退壓力較大。

以色列與伊朗衝突區域緊張情勢升高，若演變至美國捲入將拉高地緣風險，對全球經濟影響，一是波斯灣航道可能面臨封鎖風險、二是油價上漲與美國通膨變化牽動貨幣政策；三是伊朗將堅定發展核武並退出《不擴散核武條約》，中東各國考量自行發展核能力自保。短期能源與軍工產業可能因戰爭風險而獲利，但全球經濟信心受損，如果出現骨牌效應將惡化中東安全局勢。

群益投顧建議下半年台股投資操作策略：

1.Top-down指數天花板注意台積電ADR表現，台積電未來前景仍然看好；Bottom-up是投資聚焦競爭力強而EPS高成長的個股，市場投資資金永遠喜愛績優股。

2.台股市場核心是科技股，AI產業與個股是『贏者圈』，AI新十大建設包括6大AI基礎建設(超級電腦和大型雲端資料中心)，以及4項AI新科技(智慧機器人、量子、矽光子、主權AI)。

