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川普金卡爆紅！1.5億買「美國永久居留權」　近7萬人登記卡位

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普日前宣布推出「川普金卡」（Trump Card）計畫，允許外國人支付500萬美元（約新台幣1.5億元）取得美國永久居留權。雖然簽證尚未正式開放申請，但登記網站trumpcard.gov自上線以來已吸引近7萬人排隊登記，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）強調，這張卡將以黃金打造，設計精美，是「給願意投資美國的人最好的回饋」。

川普金卡的網站主打華麗設計，卡片上印有川普肖像與簽名，搭配自由女神像、美國國旗與白頭鷹圖騰，象徵尊榮與國家象徵。網站目前僅開放意向登記，填寫姓名、電郵與所在地區資料即可排入等候名單。根據官方數據，6月16日當日上午，一小時內登記人數從6萬7697人飆升至6萬8703人，顯示市場反應熱烈。

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川普金卡被視為現行EB-5投資移民計畫的升級版，EB-5要求投資人投入最高180萬美元才能獲得綠卡，而川普版本則拉高門檻至500萬美元，預期吸引企業領袖、科技人才與富豪申請，藉此為美國籌措龐大財政收入。盧特尼克透露，金卡構想源自對沖基金大亨保爾森（John Paulson），若成功發出20萬張，預估可為美國帶來1兆美元收入，幫助償還目前高達36兆美元的國債。

▲川普金卡簽證登記網站上線。（圖／翻攝trumpcard.gov）

▲川普金卡簽證登記網站上線。（圖／翻攝trumpcard.gov）

不少企業主已表達高度興趣，某全球科技公司執行長透過發言人表示，若政策落實，將為旗下百位工程師與創業菁英申辦川普卡，並形容這是一種「歡迎世界最聰明頭腦來美」的象徵。川普本人也高度關注此計畫的形象，堅持卡片需精美、設計體面，足以匹配其「王牌」（Trump Card）的名稱。

不過也有質疑聲浪浮現，穩定幣Tether執行長阿多伊諾（Paolo Ardoino）直言，該簽證的最大硬傷在於美國的全球徵稅制度，即便只是永久居民，也無法免除對美國的報稅義務，這將降低富豪對金卡的興趣，「我長期住在瑞士與薩爾瓦多，根本沒必要申請這種東西。」

除了稅務爭議，川普金卡目前仍有諸多細節未定，白宮尚未公布具體申請程序、稅務優惠與開放國籍名單，甚至傳出可能禁止部分國家人民申請。然而，川普與盧特尼克的宣傳腳步已不停歇，川普不僅豪言「這將成為美國對外資吸引力的象徵」，設定終極目標為銷售100萬張金卡，盧特尼克5月訪問中東期間甚至「逢人就推銷」，企圖讓這項簽證成為全球富豪的新門票。

關鍵字： 川普投資移民美國金卡簽證

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